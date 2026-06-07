Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027

La VR plus si dead que ça

C’est effectivement la première fois que l’on entend parler du terme d’hyper reality, mais le concept est très séduisant. Dans Into the Dead: Crimson Heights, le jeu va en effet scanner votre pièce, et transformer vos mobiliers environnants en véritables décors. Cela va littéralement matérialiser une aire de jeu en VR afin d’interagir avec, tout en se cachant des diverses créatures faisant irruption dans la pièce.

En somme, on trouve là une technologie mélangeant habilement réalité augmentée et virtuelle, pour un résultat qui semble excitant sur le soft. D’ailleurs, notez qu’Into the Dead: Crimson Heights se déroule durant les premières heures de la pandémie, soit juste avant Into the Dead: Our Darkest Days. Vous pourrez donc progresser de pièces en pièces tout en vous faufilant à travers les créatures qui rôdent. Il sera aussi possible d’y fouiller les moindres recoins, qui seront plus ou moins votre réel mobilier modélisé dans le jeu afin d’augmenter l’immersivité du soft.

Into the Dead: Crimson Heights est programmé pour sortir en 2027 sans plus de précisions sur Meta Quest et SteamVR. Visiblement, le studio Pikpok devrait nous en montrer encore plus, mais lors de la Gamescom à Cologne en août prochain.