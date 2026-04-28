Comment entrer dans la Flèche de givre et accéder à l’Abysse

Au nord-ouest de la région de Déméniss, ou au sud-est de Pailune, c’est selon, la Flèche de givre se dresse au milieu d’un blizzard. En approchant de la tour, deux dangers se manifestent.

Premièrement, des sortes de mages volants vont se ruer sur vous. Pour les faire tomber, visez-les en brandissant votre épée avec L1+R1/LB+RB. Il y en a beaucoup, donc si vous voulez être tranquille, soyez patient. Deuxièmement, un boss du nom du Chevalier au crâne viendra vous cueillir si vous vous aventurez autour de la flèche.

Sachez que vous n’êtes pas obligé de vous occuper entièrement de ces deux menaces. Simplement, l’accès à la tour sera plus compliqué. Quand vous serez prêt, montez les escaliers menant à l’entrée de la tour. À partir d’ici, vous perdrez régulièrement de la vie si votre résistance au givre est faible. Pensez à souvent vous nourrir.

Devant l’entrée, tournez la tête sur la gauche pour voir une lanterne gelée. Pour la briser, réalisez une entaille circulaire avec R1+R2/RB+RT. Ensuite, vous devrez allumer la lanterne, ce qui ouvrira la porte principale.

Vous aurez une notification indiquant que vous avez allumé une lanterne sur sept. Vous savez donc ce qu’il vous attend : allumer les six lanternes restantes au fur et à mesure de votre ascension dans la Flèche de givre. Entrez à l’intérieur et grimpez les escaliers. Quelques pas plus loin, la lanterne n°2 vous attend. Brisez la glace et allumez-la.

Montez de nouvelles marches jusqu’à arriver à un cul-de-sac. Remarquez les fenêtres sur votre droite. Sortez en passant à travers la deuxième afin de rejoindre des escaliers extérieurs. Montez-les pour atteindre la lanterne n°3. Allumez-la.

Continuez de grimper l’escalier et, au bout du chemin, revenez à l’intérieur de la tour en passant par la fenêtre. En passant de l’autre côté, vous tomberez nez à nez avec la lanterne n°4, que vous pouvez allumer.

Reprenez votre ascension à l’intérieur de la tour, et après une longue série de marches, la lanterne n°5 vous attend dans un nouveau cul-de-sac, éclairée par des projecteurs.

Dans la foulée, sortez par la fenêtre sur votre droite. Vous connaissez la chanson, montez les escaliers jusqu’à arriver à l’immanquable lanterne n°6 au milieu du chemin. Allumez-la.

Plus qu’une lanterne, et celle-ci se trouve à l’intérieur de la tour. Montez de nouveaux escaliers et passez à travers la fenêtre au bout des marches. La lanterne n°7 vous attend gentiment dès votre retour à l’intérieur. Allumez-la pour à la fois terminer « l’énigme » de la Flèche de givre et obtenir les Bottes de plates de Malafroid.

Une cinématique va alors se lancer, montrant que le blizzard autour de la tour s’estompe. Vous serez ensuite automatiquement transporté au sommet, devant la porte abyssale. Franchissez-la pour rejoindre le Passage de la malice, nouvelle île de l’Abysse, et terminer le défi de la Flèche de givre.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.