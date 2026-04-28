Comment entrer dans la Flèche de givre et réussir son énigme – Crimson Desert

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Les Flèches de Crimson Desert sont de grandes tours disséminées sur le continent de Pywel dressant un pont entre la terre ferme et les îles célestes de l’Abysse. Elles affichent toutes des caractéristiques spécifiques, et la manière d’y pénétrer et d’atteindre leur sommet diffère. La Flèche de givre est sans doute l’une des plus hostiles à atteindre, et son ascension vous oblige à composer avec le froid extrême. Voici comment arriver à son sommet.

Flèche de givre - Crimson Desert

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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