Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure

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Dévoilé lors du State of Play du mois de septembre 2025, Chronoscript: The Endless End s’est montré davantage lors du Future Game Show avec un trailer donnant un aperçu plus approfondi de ce jeu au concept atypique. Avec ce nouveau trailer baptisée « Prologue », les développeurs dévoilent ainsi l’univers du jeu, ses personnages principaux ainsi que de l’un des lieux que l’on pourra explorer : l’Égypte antique.

Chronoscript The Endless End Future Game Show Trailer

Un éditeur prisonnier d’un livre sans fin

L’intrigue de Chronoscript: The Endless End nous place dans la peau Frederick G. Muller, un éditeur réputé pour avoir conclu de nombreuses séries à succès. Un jour, il reçoit une étrange invitation de la part d’une nouvelle autrice vivant recluse dans un immense manoir isolé dans les montagnes. À son arrivée, un événement inattendu le fait tomber dans les pommes.

Lorsqu’il se réveille, il découvre qu’il est désormais prisonnier d’un manuscrit intitulé The Endless End. Ce récit est l’œuvre de Viola S. Chambers, une mystérieuse vampire immortelle qui écrit la même histoire depuis plus de mille ans sans jamais parvenir à la terminer. L’une des grandes particularités du jeu repose sur sa structure.

On évoluera entre deux univers distincts. Le premier est un vaste manoir modélisé en 3D, rempli de manuscrits, de souvenirs et de secrets liés à son étrange propriétaire. Le second prend la forme d’un immense monde en 2D composé de milliers de pages dessinées à la main. Chaque page représente un lieu unique issu des récits écrits par Viola au fil des siècles.

Le studio précise que les personnages, les ennemis et les décors ont été intégralement réalisés à la plume et à l’encre, avec une animation image par image qui donne à l’ensemble une apparence proche d’un livre illustré prenant vie. Sous son apparence de conte fantastique, Chronoscript proposera également une dimension action particulièrement importante.

Les développeurs expliquent s’être inspirés des grands jeux de plateforme et d’action en 2D. Au fil de l’aventure, Frederick débloquera de nouvelles capacités lui permettant de traverser les pages du manuscrit de manière toujours plus dynamique. Les principaux adversaires du jeu sont appelés « The Ruined ». Il s’agit d’individus ayant connu une fin tragique dans leur existence avant d’être ramenés à la vie sous une forme corrompue. Chaque affrontement permettra de découvrir progressivement leur histoire et les circonstances qui ont conduit à leur chute.

Le manuscrit de Viola couvre plus d’un millénaire de récits et de civilisations. Le trailer a notamment confirmé la présence d’une région inspirée de l’Égypte antique, mais d’autres époques et cultures devraient également être représentées au fil du voyage.

Chronoscript sortira cet automne sur PlayStation 5 et PC via Steam.

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Jaquette de Chronoscript: The Endless End
Chronoscript: The Endless End
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Date de sortie : N/C

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