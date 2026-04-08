Emplacement de chaque artefact abyssal de Combat dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’emplacement de tous les artefacts abyssaux scellés liés aux défis de Combat dans Crimson Desert. Pour la grande majorité de ces défis, vous devrez utiliser Kliff afin de les accomplir et avoir débloqué les bonnes compétences.

Maître du coup retombant

Emplacement : à l’extrême nord-est de la carte au bout du village de Varnia.

: à l’extrême nord-est de la carte au bout du village de Varnia. Défi : toucher 30 ennemis en utilisant Frappe du météore en moins de 3 minutes.

Coup éclair

Emplacement : à un croisement au sud-est de Délésyie.

: à un croisement au sud-est de Délésyie. Défi : toucher 5 ennemis en une seule fois avec Reflet de lumière.

Sept coups à la suite

Emplacement : près d’un petit camp à libérer dans le nord du désert pourpre.

: près d’un petit camp à libérer dans le nord du désert pourpre. Défi : utiliser Coup de paume sur l’ennemi 9 fois en moins de 5 secondes.

Fort englouti

Emplacement : au-dessus de la ville de Tommaso.

: au-dessus de la ville de Tommaso. Défi : détruire 3 tours de garde en 20 secondes.

L’étincelle aux sept décharges

Emplacement : à un croisement dans la campagne de Délésyie.

: à un croisement dans la campagne de Délésyie. Défi : neutraliser 7 ennemis d’un coup avec une explosion.

L’appel des flammes

Emplacement : au bord du bassin de Frondebrume au sud-est de Calphade (nord de Hernand).

: au bord du bassin de Frondebrume au sud-est de Calphade (nord de Hernand). Défi : neutraliser 5 ennemis en une seule fois avec un canon.

Sauvetage sur le fil

Emplacement : sur le chemin qui mène au combat contre le Diable des roseaux au sud de Hernand.

: sur le chemin qui mène au combat contre le Diable des roseaux au sud de Hernand. Défi : soigner des alliés 3 fois avec Coup de paume : Guérison.

Le jugement des assoupis

Emplacement : Au milieu d’un camp de guerre au nord-est de Calphade.

: Au milieu d’un camp de guerre au nord-est de Calphade. Défi : attaquer 5 fois un ennemi endormi.

Moulin à vent géant

Emplacement : au sud-est de Délésyie près d’un camp de guerre.

: au sud-est de Délésyie près d’un camp de guerre. Défi : utiliser Balancier géant sur 7 ennemis en moins de 30 secondes.

Bravoure à l’état brut

Emplacement : à un croisement proche d’une rivière et de ruines au sud-est de Hernand.

: à un croisement proche d’une rivière et de ruines au sud-est de Hernand. Défi : neutraliser 3 ennemis en moins d’une minute sans utiliser d’arme.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.