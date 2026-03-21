Comment capturer un cheval dans Crimson Desert ?

Crimson Desert vous proposera plus tard de capturer des chevaux légendaires, mais au début de l’aventure, vous n’aurez pas besoin de vous aventurer bien loin si vous souhaitez une autre monture. Pour cela, rendez-vous au sud-est de la ville de Hernand, près du Fleuve Nass, dans une sorte d’île où vous trouverez un autel. Vous apercevrez quelques chevaux qui se baladent dans cet endroit.

Attention toutefois : les cheveux prendront la fuite dès votre approche, même la plus furtive. Assurez-vous d’avoir pas mal d’endurance, ou d’avoir de la nourriture pour la régénérer, car une fois proche du cheval souhaité, il faudra appuyer sur Carré/X pour monter dessus, et bien vous cramponner. Le but est ici d’orienter votre joystick dans la direction opposée du cheval. Bougez bien votre caméra pour être sûr de voir comment bien effectuer cette manœuvre, et au bout du mini-jeu, il sera à vous.

Vous pouvez simplement chevaucher à ses côtés, ou bien l’adopter en l’enregistrant. Vous pouvez ensuite gérer vos chevaux via l’étable qui se trouve au nord-ouest de Hernand.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.