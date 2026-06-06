Blasphemous II annonce The Third Sin, une nouvelle extension gratuite et disponible dès maintenant

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Le personnage du Pénitent imaginé par The Game Kitchen en a vu des vertes et des pas mûres à travers les deux premiers Blasphemous. Et après le DLC « Mea Culpa » du second opus, le monde impitoyable de Cvstodia avait visiblement encore des dangers tapis dans l’ombre. Le studio de développement espagnol et l’éditeur Team 17 annoncent en effet « The Third Sin », une toute nouvelle extension. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est gratuite et disponible dès maintenant.

Blasphemous II

Comme quoi le miracle n’est jamais loin

La dernière et seule extension de Blasphemous II était « Mea Culpa », et remonte tout de même à octobre 2024. On ne s’attendait donc pas vraiment à revoir du contenu inédit pour le titre de The Game Kitchen. Et pourtant, le Future Games Show du Summer Game Fest 2026 nous a apporté la bonne surprise : la mise à jour « The Third Sin » est là.

La première chose que l’on peut noter, c’est que contrairement à « Mea Culpa », « The Third Sin » est gratuit. Ensuite, eh bien notre cher Pénitent peut compter sur un nouveau joujou, un fouet à lame. Bien sûr, celui-ci apporte un nouveau moveset, des combos inédits et des possibilités supplémentaires de platforming. Et il faut avouer qu’avec une telle arme, et plongé ici dans un château gothique, on ressent plus que jamais une vibe Castlevania.

Ce château et ses environnements viendront grossir la map de Blasphemous II, en représentant un quart de cette carte globale (en incluant les zones apportées par « Mea Culpa ») ce qui est quand même pas mal. Et puis, plein d’éléments inédits sont à croiser dont des ennemis, des prières, un boss, des tenues ou encore six musiques additionnelles. Et pour les chasseuses et chasseurs, cinq trophées et achievements sont à récupérer.

Et si vous êtes hypé, sachez que Blasphemous II: The Third Sin est, outre sa gratuité, est disponible dès maintenant sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. L’extension arrivera plus tard sur PS4.

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Jaquette de Blasphemous II
Blasphemous II
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Date de sortie : 24/08/2023

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