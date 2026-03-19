Pour consommer de la nourriture dans Crimson Desert, vous pouvez rester appuyé sur la flèche droite et choisir votre plat, ou bien simplement appuyer une seule fois sur cette même touche pour consommer le plat qui vient en premier (le jeu vous met toujours celui qui vous régénère le plus en premier, sauf si vous en décidez autrement). Et des plats, vous pouvez en acheter déjà tout prêts, ou bien les cuisiner.

Passez aux fourneaux

Le premier détail à prendre en compte est qu’il est relativement déconseillé de consommer des aliments « crus » comme de l’avoine ou de la viande sans les cuisiner d’abord. Simplement parce que leur efficacité ne sera pas aussi importante qu’une fois passés à la casserole.

Pour éviter de tomber en rade de soins au début de l’aventure, il est conseillé de placer toutes vos économies chez la bouchère de Hernand, si vous n’avez pas envie de chasser vous-mêmes. On conseillera d’ailleurs de se tourner davantage vers la chasse que la pêche, tant cette dernière activité est plus lente. Près de la bouchère, vous trouverez aussi un étal de légumes bien pratique pour compléter vos recettes.

Mais au début de l’aventure, des recettes, vous en manquez. Et ce n’est pas si grave, car il vaut mieux prioriser la simplicité plutôt que de chercher absolument à élaborer des plats qui nécessitent plein d’ingrédients. Certes, ces derniers remontent davantage vos PV, mais en début de partie, votre barre maximale de santé est de toute façon assez basse. Contentez-vous plutôt de simplement faire griller des viandes (du bœuf ou du poulet), sans autre artifice derrière. Vous obtiendrez un plat tout simple, qui vous redonne un peu de santé et que vous pouvez multiplier très facilement sans perdre trop d’argent.

L’option tout-fait

De plus, il est conseillé de garder votre petite monnaie pour aller acheter des plats directement chez l’aubergiste, et surtout chez les marchands ambulants disposés un peu partout. Là encore, vous gagnerez du temps, et s’il faut attendre une journée pour que les stocks reviennent, c’est bien plus rentable que de chercher absolument chaque ingrédient d’une recette compliquée.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.