Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Arme à deux mains dans Crimson Desert

Vous trouverez ici la liste de tous les artefacts abyssaux scellés des défis de l’Arme à deux mains dans Crimson Desert. On en compte 6 au total, et vous pourrez les trouver en suivant les images et indications ci-dessous, tout en faisant attention à bien lever votre épée au ciel pour les repérer plus facilement dans le monde.

Entaille irrésistible I

Emplacement : au bord d’un chemin au nord de Hernand et au sud de Pailune.

: au bord d’un chemin au nord de Hernand et au sud de Pailune. Défi : toucher 3 ennemis en un seul coup à la grande épée avec moins de 30% de Vie.

Entaille irrésistible II

Emplacement : près de l’hippodrome des Plaines dorées de Déméniss.

: près de l’hippodrome des Plaines dorées de Déméniss. Défi : éliminer 3 ennemis avec une attaque finale à la grande épée sans subir de dégâts.

Entaille irrésistible III

Emplacement : sur un chemin proche d’un sanctuaire.

: sur un chemin proche d’un sanctuaire. Défi : projeter 10 ennemis en moins de 30 secondes avec une grande épée.

Frappe sismique I

Emplacement : près de ruines sur le chemin qui mène à l’Académie au sud de Hernand.

: près de ruines sur le chemin qui mène à l’Académie au sud de Hernand. Défi : toucher 30 fois des ennemis en moins de 30 secondes avec une arme contondante à deux mains ou une hache.

Frappe sismique II

Emplacement : dans les montagnes tout au nord-ouest de Hernand et à l’ouest de Pailune.

: dans les montagnes tout au nord-ouest de Hernand et à l’ouest de Pailune. Défi : éliminer 10 ennemis sans subir de dégâts avec une arme contondante à deux mains ou une hache.

Frappe sismique III

Emplacement : à l’est de Calphade dans le nord de Hernand et au sud-ouest de Pailune.

: à l’est de Calphade dans le nord de Hernand et au sud-ouest de Pailune. Défi : projeter 5 ennemis d’un coup avec une arme contondante à deux mains ou une hache.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.