Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis de l’Arme à deux mains – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
En plus de son épée, Kliff peut aussi contrôler une arme secondaire dans Crimson Desert, qui se traduit par une hache ou une grande claymore, soit une arme à deux mains. Cette catégorie d’armes a aussi droit à son lot de défis liés aux artefacts abyssaux. Voici où les trouver.
Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Arme à deux mains dans Crimson Desert
Vous trouverez ici la liste de tous les artefacts abyssaux scellés des défis de l’Arme à deux mains dans Crimson Desert. On en compte 6 au total, et vous pourrez les trouver en suivant les images et indications ci-dessous, tout en faisant attention à bien lever votre épée au ciel pour les repérer plus facilement dans le monde.
Entaille irrésistible I
- Emplacement : au bord d’un chemin au nord de Hernand et au sud de Pailune.
- Défi : toucher 3 ennemis en un seul coup à la grande épée avec moins de 30% de Vie.
Entaille irrésistible II
- Emplacement : près de l’hippodrome des Plaines dorées de Déméniss.
- Défi : éliminer 3 ennemis avec une attaque finale à la grande épée sans subir de dégâts.
Entaille irrésistible III
- Emplacement : sur un chemin proche d’un sanctuaire.
- Défi : projeter 10 ennemis en moins de 30 secondes avec une grande épée.
Frappe sismique I
- Emplacement : près de ruines sur le chemin qui mène à l’Académie au sud de Hernand.
- Défi : toucher 30 fois des ennemis en moins de 30 secondes avec une arme contondante à deux mains ou une hache.
Frappe sismique II
- Emplacement : dans les montagnes tout au nord-ouest de Hernand et à l’ouest de Pailune.
- Défi : éliminer 10 ennemis sans subir de dégâts avec une arme contondante à deux mains ou une hache.
Frappe sismique III
- Emplacement : à l’est de Calphade dans le nord de Hernand et au sud-ouest de Pailune.
- Défi : projeter 5 ennemis d’un coup avec une arme contondante à deux mains ou une hache.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026