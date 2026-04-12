Comment entrer dans la Flèche de la vérité sonnante et accéder à l’Abysse

La Flèche de la vérité sonnante s’élève au nord de Calphade, à l’ouest de la région de Pailune. Bien que, comme les autres Flèches de Crimson Desert, il faille atteindre le sommet, votre destination finale sera d’atteindre le sous-sol de la tour.

Entrez dans la tour et grimpez les escaliers jusqu’à arriver dans une pièce avec des débris entassés au centre. Voici votre objectif : il faut grimper tout en haut de la tour et faire tomber sa cloche pour qu’elle détruise les débris, vous laissant ainsi l’accès au sous-sol.

Votre ascension sera rythmée par la montée d’escaliers et d’échelle, l’escalade d’échafaudages ou encore des sauts risqués. Notez que vous pouvez complètement contourner le chemin naturel de l’ascension en vous aidant du triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS) et du vol plané.

En partant du début, montez les escaliers et tirez une flèche sur la plateforme en bois pour sauter dessus et passer en face. Continuez pour arriver devant un vide et une plateforme inaccessible avec un simple saut devant vous.

Devant ce vide, exécutez un double saut de paume et planez pour arriver en face. Montez ensuite l’échelle juste après et, en haut, retournez-vous pour faire un saut sur d’autres planches en bois.

Marchez prudemment jusqu’à débarquer devant un lustre. Avant de sauter sur le lustre, regardez en face, un peu plus loin, pour voir une autre planche en bois retenue par une corde. Tirez une flèche dessus pour la faire tomber. Sautez sur le lustre puis sur la planche pour continuer.

Après une paire d’escaliers, marchez prudemment sur les poutres qui traversent la pièce et couper une nouvelle corde avec une de vos flèches pour faire tomber une planche en bois.

Sautez dessus une fois abaissée et montez l’échelle à droite, puis une deuxième dans la foulée. Rejouez les funambules en traversant de nouvelles poutres à l’horizontale puis allez au fond à gauche de la pièce pour grimper une autre échelle.

Une deuxième échelle vous attend dans la foulée, et elle vous mènera à un cul-de-sac. En effet, la suite se situe en hauteur et s’avère inaccessible pour un simple saut. Ici, pas le choix, marchez jusqu’au bord d’une des deux poutres au bout de la plateforme puis enchainez avec un triple saut de paume pour passer à travers la grosse brèche au plafond. N’oubliez pas de planer pour atterrir en douceur.

De nouveau sur pied, nous vous conseillons d’à nouveau réaliser un triple saut de paume pour atteindre plus facilement le prochain échafaudage le plus proche et la suite de l’ascension. Une fois au niveau supérieur, remarquez la toute petite poutre posée en équilibre. Marchez délicatement dessus et sautez en face sur l’échelle.

Hissez-vous et continuez d’avancer en équilibre pour finir par tomber sur une autre poutre fine en équilibre, sur votre gauche. Marchez en douceur dessus, hissez-vous et rejoignez la prochaine et dernière échelle sur la droite.

Bravo, vous voici tout en haut de la Flèche de la vérité sonnante. Il ne vous reste plus qu’à faire tomber la grande cloche. Passez en mode Concentration avec L3+R3/LS+RS puis réalisez un Coup de paume : Concentration en rappuyant et maintenant R3/RS. Un symbole de feuille va apparaître et avancer tout doucement.

Visez les planches en bois qui soutiennent la cloche et attendez que la feuille touche les planches. Vous saurez que ce sera bon quand une lumière dorée apparaîtra. À ce moment-là, lâchez la touche pour que le coup de paume détruise le bois.

La cloche va alors s’effondrer et, dans un fracas, déblayer l’accès tout en bas de la tour menant au sous-sol. Ne résistez donc pas à l’appel de la chute libre et jetez-vous dans le vide jusqu’au sous-sol, en planant si besoin pour éviter une réception mortelle.

Comment vaincre Priscus l’Ancien ?

Tout en bas, allez vers le téléporteur pour déclencher le combat de la zone contre Priscus l’Ancien. Un boss particulièrement embêtant puisqu’il plane et se téléporte avec pas mal d’attaques magiques qui peuvent vite faire tourner le combat au vinaigre.

On vous détaille comment le battre sans trop de peine dans un guide dédié, avec une stratégie comprenant notamment l’utilisation du canon Bismuth.

Une fois Priscus l’Ancien vaincu, vous obtiendrez l’équipement abyssal Châtiment primordial, le collier des anciens ainsi que l’objet clé Bénédiction de l’Immortel. Cerise sur le gâteau, vous pourrez utiliser le téléporteur du sous-sol et arriver dans une nouvelle île céleste de l’Abysse, le Sanctuaire du firmament, ce qui clôt la quête liée à la Flèche de la vérité sonnante.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.