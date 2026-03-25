Emplacement des chevaux légendaires dans Crimson Desert

Dans Crimson Desert, vous pourrez trouver trois destriers légendaires qu’il vous faudra attraper, et qui sont dispersés aux quatre coins de la map du jeu. Pour chacun d’entre eux, il faudra réussir le mini-jeu de capture de cheval, qui consiste à orienter le joystick dans la direction opposée à celle du cheval. Attention toutefois : ces chevaux légendaires ne sont pas tendres, et il vaut mieux avoir une bonne jauge d’endurance pour les capturer plus facilement.

Voici l’emplacement de chaque cheval légendaire dans Crimson Desert :

Où trouver Rokade ?

Le premier d’entre eux peut être capturé facilement et se situe tout au sud de la région de Hernand. Rokade est un cheval noir imposant, qui se promène autour de la grande Flèche dans la zone des Montagnes d’acier. Vous le repérerez dans les bois en compagnie d’autres chevaux. Essayez de l’attirer vers une zone où vous ne serez pas trop gênés par les arbres pour faciliter la vision durant le mini-jeu de capture. Rokade est un cheval assez polyvalent, avec une grande barre de vie.

Où trouver Royler (Royal) ?

Royal se situe quant à lui autour d’un petit lac au sud de Pailune, entouré par les montagnes, près du Refuge de Verteneige. Il s’agit d’un grand cheval blanc. Là encore, beaucoup de buissons peuvent vous bloquer la vue, donc prenez garde. Royal est un cheval qui dispose d’une grande vitesse de déplacement et de beaucoup d’endurance, à défaut d’un bon maniement.

Où trouver Camora ?

Camora demande quant à elle de s’aventurer tout à l’est de la carte, dans la jungle, et plus précisément dans la Forêt aux arbres rouges. Il s’agit d’un cheval avec une teinture rouge et une crinière noire. C’est sans doute le plus facile à capturer dans le lot. Il s’agit d’un cheval qui possède une grande puissance d’attaque.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.