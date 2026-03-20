Où trouver les points de téléportation dans Crimson Desert ?

Avant de commencer, il est important de préciser comment repérer un Nexus abyssal dans Crimson Desert. On les repère assez facilement en levant l’épée vers le ciel, puisqu’ils scintillent au loin via cette action. Si vous passez près de l’un d’eux, sur votre carte, vous verrez une zone entourée d’un point d’interrogation qui signifie que le Nexus Abyssal se trouve non-loin de là, souvent au centre. Pour l’activer, vous devrez vous tenir dessus quelques secondes. Ensuite, vous pourrez vous téléporter à cet endroit depuis votre carte. Notez que vous pouvez également vous téléporter aux stèles de l’Abysse. Celles-ci seront listées dans un autre article.

Vous retrouverez ici la liste complète de chaque Nexus abyssal dans Crimson Desert, région par région, afin de vous aider à débloquer ces points de téléportation rapidement. Cet article sera mis à jour après la sortie du jeu jusqu’à ce que chaque Nexus abyssal soit ajouté.

Nexus abyssal – Hernand

Nexus abyssal 01 : Au centre de Hernand

Nexus abyssal 02 : Près de l’atelier de fabrication

Nexus abyssal 03 : À l’ouest de la zone Hernand Highlands

Nexus abyssal 04 : Au-dessus de l’antre de la sorcière

Nexus abyssal 05 : En contrebas de l’Académie

Nexus abyssal 06 : Tout en haut d’une falaise près d’un sanctuaire

Nexus abyssal 07 : En bas d’une falaise à l’entrée de la forêt

Nexus abyssal 08 : En plein cœur de la forêt à l’ouest de la rivière Willow

Nexus abyssal 09 : Tout en haut d’une falaise qui surplombe la carrière de la zone

Nexus abyssal 10 : Au centre de Haunted Hill

Nexus abyssal 11 : Dans les falaises à l’ouest de la cité de Calphade

Nexus abyssal 12 : Dans le camp des Crinières Grises (voir le guide « Comment débloquer le point de téléportation du camp des Crinières Grises »)

Nexus abyssal 13 : Au nord du camp

Nexus abyssal 14 : Tout à l’ouest de Hernand

Article en cours d’écriture…