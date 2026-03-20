Nexus Abyssal Crimson Desert : Où trouver tous les points de téléportation
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Rédigé par Jordan
Dans Crimson Desert, tout est une ressource précieuse, même les points de téléportation. À Pywel, on appelle cela un Nexus abyssal, qui prend la forme d’une stèle posée au sol et entourée de constructions des Abysses. Pour naviguer plus facilement et éviter les retours trop longs, vous allez devoir les dénicher. Voici où trouver chaque Nexus abyssal dans Crimson Desert.
Où trouver les points de téléportation dans Crimson Desert ?
Avant de commencer, il est important de préciser comment repérer un Nexus abyssal dans Crimson Desert. On les repère assez facilement en levant l’épée vers le ciel, puisqu’ils scintillent au loin via cette action. Si vous passez près de l’un d’eux, sur votre carte, vous verrez une zone entourée d’un point d’interrogation qui signifie que le Nexus Abyssal se trouve non-loin de là, souvent au centre. Pour l’activer, vous devrez vous tenir dessus quelques secondes. Ensuite, vous pourrez vous téléporter à cet endroit depuis votre carte. Notez que vous pouvez également vous téléporter aux stèles de l’Abysse. Celles-ci seront listées dans un autre article.
Vous retrouverez ici la liste complète de chaque Nexus abyssal dans Crimson Desert, région par région, afin de vous aider à débloquer ces points de téléportation rapidement. Cet article sera mis à jour après la sortie du jeu jusqu’à ce que chaque Nexus abyssal soit ajouté.
Nexus abyssal – Hernand
- Nexus abyssal 01 : Au centre de Hernand
- Nexus abyssal 02 : Près de l’atelier de fabrication
- Nexus abyssal 03 : À l’ouest de la zone Hernand Highlands
- Nexus abyssal 04 : Au-dessus de l’antre de la sorcière
- Nexus abyssal 05 : En contrebas de l’Académie
- Nexus abyssal 06 : Tout en haut d’une falaise près d’un sanctuaire
- Nexus abyssal 07 : En bas d’une falaise à l’entrée de la forêt
- Nexus abyssal 08 : En plein cœur de la forêt à l’ouest de la rivière Willow
- Nexus abyssal 09 : Tout en haut d’une falaise qui surplombe la carrière de la zone
- Nexus abyssal 10 : Au centre de Haunted Hill
- Nexus abyssal 11 : Dans les falaises à l’ouest de la cité de Calphade
- Nexus abyssal 12 : Dans le camp des Crinières Grises (voir le guide « Comment débloquer le point de téléportation du camp des Crinières Grises »)
- Nexus abyssal 13 : Au nord du camp
- Nexus abyssal 14 : Tout à l’ouest de Hernand
Article en cours d’écriture…
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Date de sortie : 19/03/2026