Comment vaincre le Héraut du Corbeau dans Crimson Desert ?

La fin du chapitre V « L’intrus » de Crimson Desert se clôture donc au sein du nid du Héraut du Corbeau, dans les Abysses. On ne le répètera jamais assez, prévoyez un stock de nourriture conséquent et veillez à avoir sur vous quelques concentrés de palme. Idem pour l’équipement. Montez au moins au raffinage niveau 3 ou 4 et insérez de l’équipement abyssal sur arme, bouclier, casque, armure, etc.

Autre conseil, et particulièrement si vous jouez sur PS5 ou Xbox Series X, jouez en mode Performances. Autrement, le framerate du combat sera épouvantable avec de lourdes saccades, ce qui rendra plus compliqué des mouvements précis comme la parade.

Quand vous le sentirez, entrez dans le nid. Vous serez accueilli par des Frères corbeaux. Ce ne sont pas des sbires très dangereux, ce sera donc rapide de s’en débarrasser. Le Héraut du Corbeau se montrera juste après, ce qui lance réellement le combat.

Phase 1

Autant, face à Kearush, il fallait surtout esquiver. Autant, là, la parade sera la reine du combat. Les enchaînements du Héraut du Corbeau à la double lame sont relativement lisibles et le parer sera donc votre meilleure arme pour lui faire des dégâts, en vous permettant d’enchaîner sur quelques frappes.

La phase 1 sera aussi l’occasion de déjà découvrir la technique de téléportation du Héraut du Corbeau. Lorsqu’il se mettra debout, épées croisées et tendues vers le haut, c’est signe qu’il va devenir invulnérable puis se téléporter dans les airs afin de lancer une attaque en piqué. Préparez-vous alors à esquiver sur le côté. Combattez jusqu’à terminer la première phase et lancer une cinématique.

Phase 2

Pour la deuxième phase, le Héraut du Corbeau vous amène sur une plateforme penchée, en hauteur. Le framerate va ici souffrir un peu moins, et tant mieux car le boss gagne un poil de plus en agressivité. Il continuera ses enchaînements, en rajoutant par moment un coup de pied

Concernant sa technique d’attaque en piqué depuis les airs, il en effectuera deux d’affilée au lieu d’une. Redoublez donc de mobilité et d’esquives. Continuez de parer au maximum ses enchainements au corps à corps pour vous faciliter la tâche. Une fois la deuxième jauge du boss à zéro, vous voilà de retour en bas.

Phase 3

Fort logiquement, cette phase est la plus dure. Les enchainements du Héraut du Corbeau sont encore plus puissants et vous font même valser dans les airs. Il effectuera aussi des attaques en se ruant vers vous via une entaille rapide, mouvement au début duquel il sera invincible.

Le boss rajoutera une attaque de piqué à son enchaînement dans les airs. En gros, il fera maintenant trois attaques en piqué consécutives.Cette troisième phase équilibre donc le besoin de faire autant d’esquives que de parades, selon la situation. Il s’agira très vraisemblablement de la phase dans laquelle vous utiliserez le plus vos soins, mais avec un stock confortable, et votre expérience des phases précédentes, ça finira par passer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.