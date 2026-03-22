Cadeau inattendu

Ce nouveau chapitre de Crimson Desert démarre alors que Kliff est tranquillement adossé à une tour du village de Hernand. Notre héros observe le pendentif ramassé dans le chapitre précédent et constate qu’il illumine une tour. Allez voir de quoi il s’agit.

Là où mène la lumière

La destination en question s’appelle la Tour de Crêtelion et est investie par des brigands. Entrez et frottez-vous à la bonne douzaine d’ennemis afin d’enquêter plus en détail sur la lumière.

Une fois le calme revenu, sortez votre arc et bandez-le au-dessus d’un brasero avec L2/LT pour enflammer votre flèche. Décochez-la ensuite sur la porte pour brûler le lierre et ainsi pouvoir entrer dans la tour.

À l’intérieur, montez les escaliers en faisant attention aux pièges symbolisés par un fil tendu. Il y en a trois donc restez prudent tout au long de l’ascension.

Fragment de mémoire

En arrivant au sommet des escaliers, examinez le casque suspect posé au sol, au milieu d’autres babioles. Il s’agit du « Visione ». Cherchez-le avec la visée (L1/LB) si vous avez du mal. En le ramassant, Kliff va automatiquement le poser sur sa tête mais il reste encore à l’activer.

Pour ce faire, ouvrez votre inventaire circulaire en maintenant la touche directionnelle de gauche et mettez en surbrillance le Visione dans l’onglet « Armure ». Relâchez et sélectionnez l’onglet « Délésyie » sur le menu « Fragments de mémoire ». Un enregistrement spectral va ensuite se jouer pour vous expliquer qu’il s’agit en gros d’un instrument qui permet de jouer des souvenirs.

Retrouvailles

À présent, redescendez la tour et quittez les lieux pour tomber de nouveau sur Rulupee. Pour vous remercier d’avoir retrouvé son chat Jiji, une récompense vous attend. C’est justement le chat qui va vous y emmener.

Suivez-le pendant quelques instants et escaladez lorsqu’il y a besoin jusqu’à arriver devant un mur suspect.

Observez une sorte d’hologramme en train de soulever le mur pour apprendre la technique « Prise de la Nature ». À votre tour, devant le mur, appuyez sur Triangle+Rond/Y+B pour soulever le mur et ainsi révéler une nouvelle énigme.

Regardez de nouveau l’hologramme pour apprendre une nouvelle technique appelée « Concentration ». En appuyant sur L3+R3/LS+RS, la technique vous servira à restaurer votre Esprit si vous en manquez.

Ensuite, faites un premier coup de paume en maintenant R3/RS sur la roue du milieu. Faites-en un deuxième sur la roue de droite, puis un dernier sur la roue de gauche. L’énergie va être ainsi redistribuée.

L’énigme désormais résolue, ressortez et examinez le petit pilier. Ramassez la stèle de l’Abysse disponible en son creux puis allez voir l’enfant près de la falaise, Bilwise, pour qu’elle vous donne un pouvoir.

Hernand en proie au chaos

Maintenant que vous avez fait votre petit tour en marge du village d’Hernand, il est temps d’y retourner.

Au nom de l’honneur

Direction la place centrale d’Hernand près de la taverne et approchez du marqueur d’objectif. Parlez à Matthias, l’homme en armure. Vous comprenez rapidement qu’il veut vous affronter, le combat ne tarde donc pas à se lancer.

Comment battre Matthias dans Crimson Desert

Au début de l’affrontement, vous apprendrez le « Coup de pied écrasant » en observant Matthias le faire. Il suffira de maintenir Triangle/Y et de relâcher pour exécuter ce coup. Gardez bien cette technique en tête car elle sera très utile dans ce combat.

Non seulement le coup de pied fait des dégâts, mais en plus, il projettera Matthias au sol, ce qui vous laissera du temps pour porter un autre coup. En ce qui concerne Matthias, il ne sera pas très redoutable. Il dispose d’enchaînements assez lents à l’épée et, bien sûr, lui aussi fera son Coup de pied écrasant. En ce cas, restez à distance.

À la fin de sa barre de vie bleue, vous devrez réussir un QTE pour passer à la phase 2. Globalement, Matthias tentera davantage de coups de pieds écrasants. Continuez donc comme dans la phase 1 et la suite du combat se passera bien.

Admirateur

Vaincu, Matthias montre son respect à Kliff et s’en va. Juste à côté, un homme veut vous parler. Il s’appelle Barden Middler et sollicite votre aide pour chasser des brigands. En récompense, le marquis Serkis pourra vous aider pour la suite de votre quête.

Une ombre sur l’eau

Votre destination n’est autre que le Moulin de Marée-aux-Sources, au sud-est du village d’Hernand. Un groupe d’Écorcheurs viendra vous cueillir à l’approche du moulin. Tuez-les tous, ou jusqu’à ce que les derniers s’enfuient, pour libérer la zone.

Toute la misère du monde

Maintenant que le moulin est hors de danger, jetez un œil aux panneaux d’affichage près desquels vous serez automatiquement amené. Consultez les quatre affiches demandées : celle sur les vaches disparues, celle sur le voleur de cornes, celle sur la disparition de Wooly et celle sur les bruits étranges dans la grotte.

Quand une affiche est dans vos mains, lisez-la avec L1/LB pour débloquer le prochain objectif. Vous en avez désormais quatre à réaliser, en commençant par aller voir un fermier qui a perdu son bétail.

Épreuve après épreuve

Allez au marqueur d’objectif puis parlez à l’homme habillé en bleu. Il s’appelle Brémer et il vous demandera de lui retrouver ses vaches.

Dirigez-vous vers l’est pour tomber sur un groupe d’individus. Visez l’herboriste et donnez-lui une petite pièce pour qu’il vous donne des informations. Suivez-le ensuite à cheval pour qu’il vous amène près de l’endroit où les bandits ont été vus avec les vaches.

Continuez à pied et battez le petit groupe de bandits en arrivant à leur campement. Ceux-ci tués, sortez votre lanterne et visez le cadavre de vache près du feu de camp afin de débloquer le souvenir « La vache disparue ». Équipez ensuite votre Visione pour lire le souvenir, onglet « Hernand ».

Repartez ensuite voir Brémer pour lui apprendre la nouvelle au sujet du bétail. Il vous donnera une pièce d’argent pour votre action.

Dans le pétrin

Il est temps d’aller voir cette fois Ibano. Parlez-lui pour apprendre qu’on l’a volé. Partez donc à la recherche des voleurs, vers l’est. Vous les trouverez en train de contempler leur butin.

Un combat facile et rapide se lance. Une fois terminé, visez avec votre lanterne sur le gros caillou blanc au milieu du butin pour apprendre un nouveau souvenir intitulé « Chèvre sans cornes ». Lisez-le avec le Visione, en sachant qu’à présent il suffit d’appuyer sur OPTIONS/MENU pour que Kliff enfile le casque et visionne automatiquement le souvenir.

Dès que le souvenir se termine, récupérez l’élixir mystérieux sur le caillou et retournez voir Ibano. Il vous remerciera avec 1.30 pièce d’argent.

Le compagnon disparu

Un petit groupe d’enfants se dispute à propos d’un mouton nommé Wooly, au niveau d’un arbre. Parlez au petit Willian pour vous mettre à la recherche de son ami mouton.

Commencez les recherches en parlant au gardien de troupeau, quelques mètres à l’ouest de votre position. Il vous indiquera l’emplacement d’un camp de bandits. Après ces quelques mots échangés, partez de nouveau vers l’ouest pour demander cette fois des informations à deux enfants. Ils vous parleront des autres quêtes déjà faites jusque-là.

Partez à cheval et traversez le Fleuve Nass (Nas River) pour atteindre le camp de bandits où se trouve visiblement le mouton. Une fois le camp nettoyé, entrez dans l’enclos et portez le mouton pour le ramener à Willian. Appelez votre cheval pour rentrer plus rapidement.

Malheureusement, ce n’est pas Wooly, mais Willian se console car un autre Crinière Grise est dans les parages pour l’aider à retrouver son mouton. Suivez le petit garçon mais l’homme en question semble avoir disparu.

Les secrets cachés dans les ténèbres

Poursuivez votre recherche du Crinière Grise en vous rendant au dernier marqueur de quête disponible, près de là où vous avez quitté Willian. Parlez à l’homme saoul assis par terre. Il s’appelle Boris et souhaite vous montrer ce dont il est capable.

Enfourchez votre cheval et suivez-le puis finissez à pied jusqu’à ce que Boris vous indique l’emplacement d’un camp de bandits où se trouve possiblement le mouton Wooly.

Avancez vers le repère pour tuer quelques bandits, puis engouffrez-vous dans la grotte suspecte. Vous arrivez alors dans une zone où de la viande est suspendue et les cornes retirées.

Approchez de la table près de la viande suspendue et visez avec votre lanterne pour débloquer le souvenir « Repaire des voleurs de bêtes ». Lisez-le en un seul clic avec la touche OPTIONS/MENU pour équiper le Visione et visionner le souvenir dans la foulée.

Sortez de la grotte après avoir fouillé le coin si besoin. Vous déclencherez une cinématique et n’aurez plus qu’à aller voir deux gardes près de la grotte pour avoir des informations sur la guilde marchande de la Feuille dorée.

La fin de l’avarice

Il va falloir en apprendre plus sur la guilde marchande de la Feuille dorée, visiblement responsables du raffut dont vous avez été témoin jusqu’ici. D’après les deux gardes, vos recherches peuvent commencer un peu plus loin vers le nord.

Le voile noir

Rendez-vous au nouveau marqueur d’objectif au nord de votre position. Vous arriverez près de gobelins en train de se disputer. Parlez à l’un d’entre eux. Il s’appelle Shakatu et ne voudra rien vous dire pour l’instant, même s’il semble de bonne foi.

Les flammes de la cupidité

Tout près de votre position, une nonne appelle à l’aide. Allez la voir et parlez-lui. Vous apprendrez que la maison du guérisseur du coin se fait attaquer par des bandits. Direction le sud-est et à cheval pour arriver rapidement sur les lieux.

Sur place, vous ne pouvez que constater les dégâts. La maison est déjà brûlée et la foule panique car il y a encore quelqu’un à l’intérieur. À vous de le sauver mais le temps presse puisque vous disposez de deux minutes pour le sortir de là.

Dirigez-vous vers le gros tronc et faites Triangle+Rond/Y+B pour utiliser une Prise de la nature et soulever le tronc pour l’éloigner de l’accès. Un deuxième tronc couché au sol peut être également déplacé pour être tranquille.

À l’intérieur, vous trouverez un homme gisant par terre. Portez-le et sortez en vitesse car si vous tardez vous prendrez feu. L’homme hors de danger, un civil vous demande d’aller sauver leur guérisseur, qui a été emmené. On vous donnera également un artefact abyssal.

Le guérisseur enlevé

Chevauchez jusqu’au prochain marqueur d’objectif pour arriver à un camp. Notez qu’en étant accroupi, il est possible de tuer tout le monde discrètement. Mais il n’y a que trois gobelins, donc vous n’aurez quoi qu’il arrive aucune difficulté.

Libérez ensuite Hubert le guérisseur en le visant et il vous parlera du Cornelame, celui qui dirige la guilde illégitimement, alors que ce rôle revient à Shakatu, que vous avez croisé plus tôt. Allez donc parler à ce dernier.

Rébellion ou révolution

En voulant rejoindre Shakatu, vous tombez sur un groupe de soldats, ce qui lance un combat. Les ennemis ayant des boucliers, utilisez bien les attaques lourdes avec R2/RT pour les déstabiliser.

Shakatu va alors venir sonner la fin de la récré et vous parlez du Cornelame, qu’il veut voir mort. Suivez Shakatu pour qu’il finisse par vous informer que se débarrasser du Cornelame pourra profiter aux Crinières Grises, qui bénéficieront de terres.

Des échos de cris de joie

Il est l’heure d’aller affronter le boss de ce chapitre. Préparez bien un stock de viande grillée ou d’une nourriture qui rend pas mal de vie puis dirigez-vous vers le prochain marqueur d’objectif. Des gobelins vous attendront devant l’entrée du camp du Cornelame. Une fois tranquille et quand vous serez prêts, entrez dans le camp.

Comment battre Kailok dans Crimson Desert

Kailok est un adversaire agile, plus coriace que Matthias, et vous attaquera aussi bien au corps à corps qu’avec des vagues d’énergie lancées par son épée.

Soyez mobiles le plus possible, et apprenez la technique du Dérapage en voyant le boss réaliser des esquives. Pour plus de détails sur le combat, allez voir notre guide dédié à Kailok.

Au terme du combat Shakatu se saisit de la couronne et la guilde fait la fête. Kliff, quant à lui, récupère un bout de relique sur le cadavre de Kailok, ce qui signe la fin de ce chapitre.

Place désormais au chapitre III du jeu dont nous vous dévoilons également la soluce. Rendez-vous sur notre page complète de Crimson Desert pour d’autres informations, astuces, et guides.