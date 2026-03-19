Comment porter davantage d’objets dans Crimson Desert ?

Trop souvent, la gestion de votre inventaire sera un problème dans Crimson Desert. Heureusement, il est bien possible de l’augmenter, à condition de faire quelques efforts ou de donner quelques piécettes.

En effet, depuis la mise à jour du jeu (qui est arrivée durant la période de tests suite à de nombreux retours de la presse), il est possible d’acheter des emplacements d’inventaire supplémentaires auprès de certains marchands. Cela prend la forme d’un « Petit sac », qui coûte trois fois rien, et vous offre 3 emplacements supplémentaires. À Hernand, première ville du jeu, vous trouverez ces petits sacs chez la plupart des marchands, comme le marchand d’objets.

Autre option pour agrandir votre inventaire : accomplir des missions annexes à la demande des PNJ des villages. Souvent, il s’agit de missions uniques que vous trouverez sur le tableau de requête au centre de chaque village.

De nombreux PNJ du camp des Crinières Grises vous donneront aussi accès à ces missions. Vous verrez immédiatement dans les récompenses qu’un « Sac intermédiaire » vous sera donné pour l’accomplissement de la quête. On ne pourra donc que trop vous conseiller d’effectuer cela assez rapidement dans le jeu pour ne pas être embêté par la suite.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.