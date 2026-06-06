Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet

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Depuis son annonce, Stellar Blade: Blood Rain divise entre sa promesse d’action intéressante et des choix de design qui interrogent, que ce soit via l’utilisation de l’IA générative ou via le caractère trop chérubin du visage de la nouvelle protagoniste. En attendant de voir comment Shift Up va réagir à ce torrent de réactions, le PDG du studio, Kim Hyung-tae, a donné une interview au magazine Famitsu pour donner plus de détails sur ce second jeu.

Stellar Blade: Blood Rain

Le studio a encore beaucoup de travail pour terminer le jeu

Pour celles et ceux qui se posaient toujours la question, on a d’abord la confirmation que ce Stellar Blade: Blood Rain se déroulera bien après les événements du premier épisode, même si le jeu ne s’appelle pas Stellar Blade 2. Le PDG explique qu’il n’aime pas nommer les jeux de cette façon. Pour autant, la ville que l’on voit ici n’est pas celle de Xion (du futur) qui est dépeinte dans Stellar Blade. Evie, la nouvelle protagoniste, est une membre des forces spéciales chargée de traquer un groupe de terroristes dans la ville. On a la confirmation qu’EVE et Evie sont liées, mais par quel lien, ça, on l’ignore.

Par rapport à EVE, Evie préfère laisser parler ses poings. Le PDG explique que ce changement de style de combat était nécessaire pour éviter d’être répétitif par rapport au premier épisode, même si certains systèmes restent similaires, comme l’esquive et la parade. Elle pourra tout de même utiliser une épée, et gagnera d’autres armes et compétences au fil de l’aventure, contrairement à EVE qui n’avait que son épée.

On nous promet que l’interface utilisateur sera revue pour être plus lisible ici, même si en interne, l’ancienne interface est toujours utilisée de manière temporaire. Kim Hyung-tae précise que la direction artistique du jeu est à peu près terminée, mais que le système de combat a encore besoin d’être peaufiné, au même titre que la deuxième moitié du jeu.

Autrement dit, il reste encore beaucoup de travail. La preuve : toutes les plateformes de sortie n’ont pas encore été décidées pour le moment. Le studio autoédite le jeu, et cherche actuellement ses marques. Une sortie en 2027 semble presque optimiste même si c’est ce qui était visé par le studio initialement.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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