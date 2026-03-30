Où trouver toutes les pièces de l’armure de la Cupidité dorée dans Crimson Desert ?

Pour trouver cet ensemble d’armure, il faudra s’aventurer très loin dans Pywel, continent de ce Crimson Desert. Tout à l’est même, dans la jungle du jeu qui se trouve au sud du Désert Pourpre. Cet ensemble est divisé en 6 pièces au total, qu’il faudra trouver indépendamment en fouillant cette zone dangereuse, et peu pratique à explorer. Vous trouverez ici l’emplacement de chaque pièce, avec l’emplacement de la carte associé à chaque équipement.

Armure de plates de la Cupidité dorée

Emplacement : dans les ruines du château abandonné, vous verrez un mur au fond d’un couloir qui dispose d’un carré sur lequel il faut actionner un coup de paume pour être transporté dans une pièce secrète avec le trésor.

Heaume de plates de la Cupidité dorée

Emplacement : dans les ruines du Sanctuaire du renoncement.

Bouclier doré

Emplacement : sous une cascade (effectuez une manœuvre d’estoc pour passer sous l’eau).

Gants de plates de la Cupidité dorée

Emplacement : sous une autre cascade au nord de l’emplacement de la dernière pièce, à mi-hauteur de la cascade.

Bottes de plates de la Cupidité dorée

Emplacement : dans un renfoncement de la falaise, vous verrez un mur que vous pourrez détruire avec un coup de paume concentré.

Cape de plates de la Cupidité dorée

Emplacement : derrière une cascade à l’endroit indiqué.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.