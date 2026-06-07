BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète

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Annoncé aujourd’hui lors du Future Game Show, BioEden est un jeu de gestion et de simulation à l’esthétique solarpunk développé par Broken Arms Games et édité par Focus Home Interactive. Quelques temps avant sa révélation officielle, nous avons eu l’occasion de le prendre en main sur PC à travers une démo qui est disponible dès aujourd’hui sur Steam. L’occasion pour nous de vous présenter ce jeu cozy, tout en vous donnant un premier avis.

BioEden key art

« Nature is healing »

S’initier aux jeux de gestion peut être intimidant en raison du grand nombre de données et de mécaniques à assimiler, mais aussi de la pression constante liée aux différents objectifs à atteindre. BioEden adopte toutefois une approche plus accessible du genre en misant sur la détente et la contemplation, tout en proposant une véritable ode à la nature.

Prévu pour le 3 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2, le titre nous invite à redonner vie à des territoires dévastés tout en réintroduisant des espèces animales disparues. Cette thématique est d’ailleurs récurrente chez Broken Arms Games. Le studio indépendant italien s’est spécialisé dans les expériences de gestion et de simulation accessibles. Il est notamment connu pour Hundred Days – Winemaking Simulator ainsi que Under Par Golf Architect.

L’histoire de BioEden se déroule dans un futur lointain où la Terre n’est plus que l’ombre d’elle-même. Devenue en grande partie inhabitable, elle a vu disparaître la majorité des espèces animales qui peuplaient autrefois ses écosystèmes. Pourtant, tout espoir n’est pas perdu. Une organisation appelée la Collectivité s’est donné pour mission de restaurer l’équilibre naturel et de revitaliser la planète.

Votre objectif consiste ainsi à reconstruire des écosystèmes complets capables de prospérer de manière autonome. Pour y parvenir, il faudra créer et développer différents biomes à l’intérieur de vastes dômes technologiques conçus pour accueillir la faune et la flore. Chaque sanctuaire écologique devra être soigneusement équilibré afin de répondre aux besoins spécifiques des différentes espèces.

À l’extérieur de ces dômes, la gestion des ressources occupe également une place centrale. Il faudra surveiller les réserves disponibles, développer de nouvelles infrastructures, explorer la carte grâce à l’installation d’émetteurs et découvrir de nouvelles ressources. Progressivement, les terres désolées retrouvent leur vitalité. Les lacs sont purifiés, la pollution disparaît, les anciennes structures sont recyclées et la nature reprend possession des lieux. Au fil de l’aventure, les paysages abandonnés se transforment ainsi en véritables havres de biodiversité.

Une économie écologique vivante

Bioeden reveal 01 1

BioEden – Un dôme bien vivant

L’une des plus grandes forces de BioEden réside dans sa gestion intelligente, qui gagne progressivement en complexité sans jamais devenir oppressante. En effet, le jeu ne vous impose aucune contrainte de temps ni de limite de tours après un certain nombre d’actions effectuées. Il reste toutefois possible d’accélérer le temps afin d’accumuler des ressources plus rapidement.

Sur le plan technique, le titre n’impressionne pas particulièrement et manque encore de détails et d’animations pour rendre son univers plus vivant. Cependant, sa direction artistique colorée ainsi que la satisfaction de redonner vie à un monde rongé par la pollution suffisent à nous immerger dans cette atmosphère écologique et apaisante.

L’autre excellente idée de BioEden réside dans son économie durable et interconnectée. Là encore, aucune pression ni crainte d’avoir commis une erreur irréversible. Chaque construction peut être simplement démantelée avec une récupération intégrale des ressources investies. Pour autant, il n’est pas possible de bâtir sans réfléchir puisque la surproduction augmente progressivement le niveau de pollution.

Même si le jeu nous laisse avancer à notre rythme, une gestion réfléchie reste indispensable afin de s’adapter aux nouveaux besoins qui émergent au fil de la partie. Pour mener à bien sa mission, la Collectivité s’appuie sur cinq guildes distinctes, chacune incarnant une approche particulière de la restauration du monde.

Le choix d’une guilde influence la manière d’aborder les défis tout en proposant différents styles de progression. Chaque carte de BioEden est par ailleurs divisée en plusieurs biomes possédant leurs propres caractéristiques environnementales, notamment en matière de température et d’humidité. Ces paramètres déterminent les espèces capables d’y vivre ainsi que les conditions nécessaires à leur développement.

30 millions d’amis

Bioeden reveal 03 4

Bioeden reveal 03

D’ailleurs, l’un des aspects les plus marquants de BioEden réside dans son système de réintroduction animale. En développant les arbres de progression propres à chaque biome (notamment via l’accomplissement de différents objectifs, comme la construction de nouvelles infrastructures ou l’accumulation de ressources) on découvre progressivement des fragments d’ADN appartenant à des espèces disparues.

Ces données permettent ensuite de réintroduire ces animaux au sein des sanctuaires écologiques que l’on a façonnés. Une fois les conditions environnementales adéquates réunies, les espèces peuvent se reproduire naturellement et contribuer à la recolonisation progressive de la planète.

Malgré le peu de temps passé sur cette démo, BioEden nous a laissé une impression globalement positive. Sans chercher à révolutionner le jeu de gestion, le titre de Broken Arms Games parvient à se démarquer grâce à son approche résolument apaisante et à sa thématique écologique rarement exploitée de cette manière. La reconstruction progressive d’écosystèmes et la réintroduction d’espèces animales procurent un réel sentiment d’accomplissement. Bien qu’un peu faible techniquement parlant, il sera sans doute une excellente porte d’entrée pour s’initier au genre en douceur, mais aussi procurer une pause sans prise de tête aux habitués. On vous encourage donc à essayer la démo pour vous faire un avis par vous-même en attenant sa sortie le 3 septembre.

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