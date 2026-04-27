Comment farmer des lingots d’or dans Crimson Desert ?

Le système monétaire de Crimson Desert est un peu particulier dans la mesure où les pièces de cuivre sont en réalité les « centimes » des pièces d’argent. Ouvrir des bourses de pièce de cuivre légère va bien cinq minutes, revendre des pièces d’équipement ici et là aussi, ou encore aller piocher du diamant passe encore largement pour les premières heures de jeu, mais ce n’est pas ce qui vous permettra de réaliser les plus grosses dépenses.

On pense notamment aux investissements des instituts de recherche, comme à Pierrudite ou Pororin, demandant plusieurs centaines de pièces d’argent. Et puis, si vraiment vous visez à être extrêmement riche, posséder beaucoup d’argent vous évite d’aller chasser, miner ou cuisiner en achetant le moindre article qui vous intéresse chez un marchand sans avoir à compter.

Afin d’obtenir des milliers de pièces d’argent rapidement, il va falloir farmer des lingots d’or et deux étapes seront nécessaires. D’une part, vous devrez miner de l’or, et d’autre part, collecter des pommes dorées.

Pour les minerais d’or, c’est simple, rendez-vous aux différents gisements et mines d’or présents dans Pywel. Vous obtiendrez facilement entre 15 et 20 minerais, surtout si vous minez avec la foreuse à poing de mine. Ensuite, il faut s’occuper de trouver des pommes dorées.

Ces précieuses pommes peuvent être trouvées sur le dos de hérissons, à quelques endroits précis du monde ouvert. Il existe une première localisation sur le chemin entre le Quai de Greirok et la Carrière de Rochegrise, presque au milieu du triangle dessiné entre Hernand-Pailune-Déméniss quand on regarde la map.

Mais l’endroit à privilégier reste un champ situé au-dessus du « S » de Delesyia lorsque l’on regarde la map, au nord de Mécaville. En faisant des allers-retours dans la zone, vous faites apparaître des animaux comme des blaireaux, des souris, des porc-épics etc.

Et il arrive donc qu’un petit hérisson surgisse avec une boule dorée sur le dos. À ce moment-là, soit vous le tuez avec l’arc, soit vous l’éclairer avec votre épée (L1+R1/LB+RB). La pomme tombera et vous pourrez la ramasser. Continuez de faire des allers-retours et vous récupérerez plusieurs pommes dorées en quelques minutes.

Ensuite, en possession de suffisamment de minerai d’or et de pommes dorées, allez voir une sorcière comme Élowenn, dans le secteur « The Witchwoods » de la région d’Hernand, Allez ensuite dans « Fabriquer/Combiner » puis dans l’onglet « Objets spéciaux ».

Combinez enfin les pommes dorées et le minerai d’or afin d’obtenir le nombre de lingots que vous voulez, en sachant qu’avec la méthode qui nous intéresse ici, pour fabriquer un seul lingot d’or, vous aurez besoin de 3 minerais d’or et d’une pomme dorée.

Une fois les lingots en votre possession, dirigez-vous dans n’importe quelle banque, comme celle de la ville d’Hernand par exemple, puis allez sur la ligne qui convertit un lingot contre 500 pièces d’argent. Choisissez le montant de lingots à échanger et admirez votre portefeuille briller comme un kouign-amann en plein soleil.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.