Où trouver des filons d’Héliotrope dans Crimson Desert ?

Tout d’abord, notez que le moyen le plus simple d’obtenir de l’Héliotrope dans Crimson Desert est de passer par les différents marchands d’armes situés à côté de chaque forgeron dans la plupart des villes du jeu. Même celui de Hernand vous vend un Héliotrope. C’est peu, mais en attendant que le stock de ce marchand se renouvelle, vous pouvez faire le tour des villes pour en acheter.

Si vous manquez de fonds, il faudra alors miner de l’Héliotrope par vous-mêmes. Il existe plusieurs gisements d’Héliotrope dans le monde de Crimson Desert, dont plusieurs se trouvent à Hernand, si vous n’avez pas encore quitté la première zone du jeu. Ils se repèrent assez facilement grâce à leur vive couleur rouge sang. Voici certains endroits où vous pourrez en trouver.

Gisement d’Héliotrope à Hernand 1

Emplacement : à l’ouest du camp des Crinières grises.

Gisement d’Héliotrope à Hernand 2

Emplacement : au nord de Hernand dans l’une des falaises de la Colline hantée.

Gisement d’Héliotrope à Hernand 3

Emplacement : au nord de la maison de soin proche de Hernand.

Gisement d’Héliotrope à Hernand 4

Emplacement : sur une falaise proche de Hernand à l’est de la ville.

Gisements d’Héliotrope dans le désert

Sachez cependant que ce matériau est plus courant dans le Désert pourpre. Voici quelques exemples de gisements dans le désert, près de la ville de Tommaso, et le long de la route menant vers Varnia.

Meilleur endroit pour récupérer de l’Héliotrope dans Crimson Desert

Enfin l’un des meilleurs endroits pour trouver de l’Héliotrope dans Crimson Desert. Il se trouve à Pailune. Téléportez-vous au Nexus abyssal ci-dessous, et vous trouverez deux filons dans le coin. Puis, un peu plus au nord, vous trouverez le Ravin du Souffle du Dragon, qui comporte beaucoup de gisements d’Héliotrope.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.