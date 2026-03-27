Où peut-on récupérer l’Éventail de la sorcière orientale dans Crimson Desert ?

Pour trouver l’Éventail de la sorcière orientale dans Crimson Desert, il faudra vous rendre sur l’archipel qui se trouve entre Demeniss et Délésyie, en allant au Nexus abyssal indiqué par la carte ci-dessous. En longeant les falaises, vous accéderez à un escalier qui mène à un cul-de-sac. Regardez cependant devant vous et planez jusqu’à atterrir dans un renfoncement de la falaise située en face.

L’entrée de la grotte contenant l’éventail sera cependant scellée. Pour l’ouvrir, vous aurez besoin d’utiliser la capacité du Coup de paume concentré, qui s’acquiert dans le Chapitre 4. En brisant le mur devant vous, vous accéderez à une grotte avec un coffre contenant l’arme que vous recherchez.

Notez que cet éventail peut être amélioré chez le forgeron, et sera particulièrement utile lorsque vous ferez face à beaucoup d’ennemis d’un coup, afin de les déstabiliser (ne comptez pas trop dessus pour les boss).

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.