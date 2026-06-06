The Blood of Dawnwalker nous laisse entrevoir la suite de la saga dans son nouveau trailer sanglant

Une aventure à travers les ères et les continents

Il peut paraître étonnant pour un studio d’aborder déjà l’avenir aussi lointain de sa nouvelle licence, avant même de savoir si son premier jeu va fonctionner, ou non. Ce n’est pourtant pas la première fois que Rebel Wolves annonce vouloir étendre son univers sur plusieurs opus, et il semble déjà prêt à enchaîner sur la suite, maintenant que The Blood of Dawnwalker n’est plus qu’à quelques semaines de sa sortie commerciale. On vous laisse découvrir le trailer en VF ci-dessous.

Le début du trailer en CGI nous montre Coen dans une temporalité totalement différente de celle aperçue jusqu’à présent. On aurait pu croire à une manière d’emporter le joueur à se projeter dans une époque passée depuis notre époque contemporaine, mais il n’en est rien. Coen évolue ici dans un environnement moderne, au 21ᵉ siècle, abordé comme « un aperçu de la direction finale de l’intrigue globale ». Effectivement, Coen étant un Pénombral, il peut survivre à travers les âges et nous suivrons donc son évolution depuis le 14ᵉ siècle, siège des événements de The Blood of Dawnwalker, vers les prochains jeux qui nous situeront dans des siècles, des continents et des cultures différentes à travers le monde. La présentation s’est poursuivie avec un nouveau trailer de présentation pour l’aventure à venir en septembre.

On peut donc aisément en conclure que Coen devrait canoniquement survivre aux événements dépeints dans le RPG à venir, mais les développeurs vont même plus loin en y apportant quelques nuances. Le voyage de Coen dans les Carpates s’achèvera par une conclusion définitive et indépendante du reste de la série, en fonction des choix que vous aurez effectués lors de l’aventure. Il n’y aura donc ni cliffhanger ni intrigue laissée en suspens, afin de repartir sur de nouvelles bases pour la suite de la saga.

« Bien que le conflit entre Coen et Brencis trouve sa conclusion dans The Blood of Dawnwalker, les joueurs attentifs y découvriront certainement des indices laissant apercevoir l’intrigue globale de la saga », a déclaré Jakub Szamałek, directeur narratif chez Rebel Wolves.

Ainsi, il faut donc s’attendre à ce que l’histoire de Coen continue à travers les siècles et aux quatre coins du monde. Le studio aborde bien la présence de nouveaux pouvoirs, de nouveaux choix cruciaux et dilemmes ainsi que de nombreux secrets ancestraux. On espère juste que cela ne tournera pas en rond et que les équipes sauront suffisamment renouveler les différentes quêtes de Coen au travers des futurs jeux de la licence. The Blood of Dawnwalker sortira le 3 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Restez connectés pour davantage d’informations sur le jeu à l’approche de sa sortie.