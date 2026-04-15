Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis Au-dessus des lois – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Kliff a beau être un chic type dans Crimson Desert, le jeu vous laisse tout de même accomplir quelques larcins. Ceux-ci sont importants si vous souhaitez réaliser les défis liés à la catégorie « Au-dessus des lois », mais il vous faudra d’abord trouver les artefacts abyssaux scellés associés. Voici où les dénicher.
Emplacement de chaque artefact abyssal des défis Au-dessus des lois dans Crimson Desert
Vous trouverez ici l’emplacement de tous les artefacts abyssaux scellés liés aux défis Au-dessus des lois dans Crimson Desert. Il en existe 10 au total, et vous les trouverez plus facilement en levant votre épée en l’air en vous approchant de la localisation de chacun.
La nuit où l’étendard se tait
- Emplacement : à un croisement à l’est de Hernand et au sud-ouest de Déméniss.
- Défi : détruire 10 étendards de nuit sans se faire repérer.
La Complainte du gardien de troupeau
- Emplacement : au bord d’une route au nord-ouest de Hernand.
- Défi : vendre 3 chèvres à Bram au Ranch du camp.
La carriole disparue
- Emplacement : à l’est du château de Calphade (Hernand).
- Défi : vendre 3 carrioles au receleur.
Ménage dans les ruelles
- Emplacement : au nord de Calphade (Hernand) proche de la rivière.
- Défi : livrer 3 criminels à la garde.
La caresse de toute âme
- Emplacement : dans le désert à l’est de Tommaso.
- Défi : voler à Hernand/Déméniss/Délésyie
Valeur équivalente au poids
- Emplacement : près d’un champ au nord de Calphade (Hernand).
- Défi : vendre 10 cochons au receleur.
Pas vu, pas pris
- Emplacement : dans le désert, au bord de la route menant à Varnia.
- Défi : voler 5 objets en 10 secondes et les mettre dans l’inventaire.
Effraction
- Emplacement : dans un autel sur le chemin qui mène au village de Vellua au sud de Hernand.
- Défi : ouvrir 20 portes verrouillées.
Le Pèlerin noir qui a volé la flamme
- Emplacement : devant une entrée secrète au portail sud de la Foretresse de Roncépine au sud-est de Hernand.
- Défi : voler des bougies à l’église de l’ouest de Déméniss
- voler une bougie à l’église à l’est de Déméniss
- voler des bougies à la cathédrale de Déméniss.
La couronne du corbeau et le dernier chevalier
- Emplacement : au bord d’un chemin au sud-est de Délésyie.
- Défi : arrêter le pire des criminels.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026