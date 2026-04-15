Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis Au-dessus des lois – Crimson Desert

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Kliff a beau être un chic type dans Crimson Desert, le jeu vous laisse tout de même accomplir quelques larcins. Ceux-ci sont importants si vous souhaitez réaliser les défis liés à la catégorie « Au-dessus des lois », mais il vous faudra d’abord trouver les artefacts abyssaux scellés associés. Voici où les dénicher.

Crimson Desert

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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