Emplacement de chaque artefact abyssal des défis Au-dessus des lois dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’emplacement de tous les artefacts abyssaux scellés liés aux défis Au-dessus des lois dans Crimson Desert. Il en existe 10 au total, et vous les trouverez plus facilement en levant votre épée en l’air en vous approchant de la localisation de chacun.

La nuit où l’étendard se tait

Emplacement : à un croisement à l’est de Hernand et au sud-ouest de Déméniss.

: à un croisement à l’est de Hernand et au sud-ouest de Déméniss. Défi : détruire 10 étendards de nuit sans se faire repérer.

La Complainte du gardien de troupeau

Emplacement : au bord d’une route au nord-ouest de Hernand.

: au bord d’une route au nord-ouest de Hernand. Défi : vendre 3 chèvres à Bram au Ranch du camp.

La carriole disparue

Emplacement : à l’est du château de Calphade (Hernand).

: à l’est du château de Calphade (Hernand). Défi : vendre 3 carrioles au receleur.

Ménage dans les ruelles

Emplacement : au nord de Calphade (Hernand) proche de la rivière.

: au nord de Calphade (Hernand) proche de la rivière. Défi : livrer 3 criminels à la garde.

La caresse de toute âme

Emplacement : dans le désert à l’est de Tommaso.

: dans le désert à l’est de Tommaso. Défi : voler à Hernand/Déméniss/Délésyie

Valeur équivalente au poids

Emplacement : près d’un champ au nord de Calphade (Hernand).

: près d’un champ au nord de Calphade (Hernand). Défi : vendre 10 cochons au receleur.

Pas vu, pas pris

Emplacement : dans le désert, au bord de la route menant à Varnia.

: dans le désert, au bord de la route menant à Varnia. Défi : voler 5 objets en 10 secondes et les mettre dans l’inventaire.

Effraction

Emplacement : dans un autel sur le chemin qui mène au village de Vellua au sud de Hernand.

: dans un autel sur le chemin qui mène au village de Vellua au sud de Hernand. Défi : ouvrir 20 portes verrouillées.

Le Pèlerin noir qui a volé la flamme

Emplacement : devant une entrée secrète au portail sud de la Foretresse de Roncépine au sud-est de Hernand.

: devant une entrée secrète au portail sud de la Foretresse de Roncépine au sud-est de Hernand. Défi : voler des bougies à l’église de l’ouest de Déméniss voler une bougie à l’église à l’est de Déméniss voler des bougies à la cathédrale de Déméniss.

: voler des bougies à l’église de l’ouest de Déméniss

La couronne du corbeau et le dernier chevalier

Emplacement : au bord d’un chemin au sud-est de Délésyie.

: au bord d’un chemin au sud-est de Délésyie. Défi : arrêter le pire des criminels.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.