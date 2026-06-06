Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août

Des eaux pas déso

Lorsque l’on ressort de l’expérience de Cairn, il est clair qu’il y a cette sensation instantanée de plénitude, mais aussi de manque, à l’image de ce qu’a vécu l’héroïne Aava dans sa carrière d’alpiniste. Et que celles et ceux qui partagent ce sentiment se rassurent, une date a enfin été trouvée pour le premier DLC gratuit « On the Trail: Deep Water » et elle s’est révélée au terme d’un nouveau trailer.

Sur le très bon thème « Only the Mountain » de The Toxic Avenger, il n’y pas grand-chose de plus que ce que l’on savait déjà. The Game Bakers nous remontre des images du mont Kami issues du jeu de base, mais aussi celles concernant les ajouts du DLC gratuit. On y voit les trois environnements inédits, dont ceux bordés par des eaux profondes capables de vous récupérer en cas de chute (Deep Water, toussa).

On aperçoit aussi ce bon vieux Marco que nous pourrons cette fois incarner, autant dans ce contenu additionnel qu’une autre mise à jour gratuite. Car oui, autre rappel, le mode Exploration libre débarquera dans le même temps pour retraverser plus facilement le mont Kami en se rendant à n’importe quel checkpoint qui nous intéresse.

Le DLC « On the Trail: Deep Water » de Cairn sortira donc le 13 août sur PC (via Steam, Epic et GOG) et PS5.