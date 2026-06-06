Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août

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Sans doute une des expériences vidéoludiques les plus viscérales de l’année, Cairn a autant été un succès critique que chaleureusement accueilli par le public. Une réussite méritée pour ce titre au parti pris osé, et qui ne compte pas s’arrêter là vu qu’une série de DLC « On the Trail » a été annoncé en avril. Et aujourd’hui, on apprend que « Deep Water », la première mise à jour gratuite liée à ce contenu additionnel, débarquera au mois d’août.

Cairn

Des eaux pas déso

Lorsque l’on ressort de l’expérience de Cairn, il est clair qu’il y a cette sensation instantanée de plénitude, mais aussi de manque, à l’image de ce qu’a vécu l’héroïne Aava dans sa carrière d’alpiniste. Et que celles et ceux qui partagent ce sentiment se rassurent, une date a enfin été trouvée pour le premier DLC gratuit « On the Trail: Deep Water » et elle s’est révélée au terme d’un nouveau trailer.

Sur le très bon thème « Only the Mountain » de The Toxic Avenger, il n’y pas grand-chose de plus que ce que l’on savait déjà. The Game Bakers nous remontre des images du mont Kami issues du jeu de base, mais aussi celles concernant les ajouts du DLC gratuit. On y voit les trois environnements inédits, dont ceux bordés par des eaux profondes capables de vous récupérer en cas de chute (Deep Water, toussa).

On aperçoit aussi ce bon vieux Marco que nous pourrons cette fois incarner, autant dans ce contenu additionnel qu’une autre mise à jour gratuite. Car oui, autre rappel, le mode Exploration libre débarquera dans le même temps pour retraverser plus facilement le mont Kami en se rendant à n’importe quel checkpoint qui nous intéresse.

Le DLC « On the Trail: Deep Water » de Cairn sortira donc le 13 août sur PC (via Steam, Epic et GOG) et PS5.

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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