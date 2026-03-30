Où trouver une teinture blanche dans Crimson Desert ?

Notons d’abord quelques détails concernant le système de teinture dans Crimson Desert. Chaque teinturier a sa propre spécialisation de couleur, ce qui veut dire qu’avoir appris une teinture de votre côté ne vous garantira pas de pouvoir l’appliquer chez un teinturier dont ce n’est pas la spécialisation. Pour dire les choses plus simplement : un teinturier spécialisé dans les nuances de bleu ne vous laissera pas utiliser une teinture rouge.

Prenez aussi en compte que débloquer une teinture donne accès à plusieurs variantes de celle-ci, comme du blanc ou du noir. Un rouge foncé vous donnera par exemple accès à une teinte très sombre ressemblant à s’y méprendre à du noir. Un jaune fera de même avec du blanc.

C’est justement ce dernier cas que l’on mettra en pratique ici. Pour trouver une teinture jaune, le moyen le plus simple est d’avoir accès à la forêt de Pororin. Dans ce village, vous trouverez les Ruines du bois ruisselant, avec une tour dont le sommet cache cette teinture. Rendez-vous ensuite au teinturier du village pour teindre vos vêtements en blanc.

Où trouver la vraie teinture noire dans Crimson Desert ?

Pour ce qui est de la teinture noire, plusieurs possibilités. Le premier teinturier que vous rencontrerez à Hernand vend une teinture rouge qui peut faire illusion, tandis que vous en trouverez une autre à Pailune dans la Cabane du Gué à l’emplacement indiqué.

Mais il existe cependant une vraie teinture noire dans Crimson Desert. Pour l’avoir, il faudra d’abord avoir assez avancé dans le jeu pour vous trouver au sein du Désert pourpre et avoir libéré le village de Muiquun des bandits.

Une fois que cela est fait, retournez-y et assistez à l’une des conversations de receleurs à l’une des sorties du village pour déclencher la quête Marché clandestin. Suivez ici les objectifs de cette mission (qui vous demandera de voler trois carrioles), puis reposez-vous 12 heures et revenez au village pour voir un nouveau vendeur louche. Celui-ci vous vendra la teinture noire pour plus de 37 pièces d’argent.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.