Future Games Show Summer 2026 : Le résumé de toutes les annonces (Blasphemous II, The Sinking City 2, The Alters: Last Variable, Marsupilami 2…)

Vous trouverez ici un résumé complet du Future Games Show Summer 2026 de ce samedi 6 juin, avec toutes les annonces et les vidéos diffusées.

Arizona Sunshine

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store) – PS5 – Xbox Series X/S – Switch 2

Pour ouvrir sa conférence, le Future Games Show a misé sur le célèbre jeu de tir zombies de Vertigo Games. Arizona Sunshine est de retour sur toutes les plateformes après avoir été exclusif à la réalité virtuelle et après avoir conquis des millions de joueurs et joueuses. Au programme, de la coopération, de l’écran splité, et toujours vos « amis » Fred, dans un désert infecté de zombies. Vous incarnez Sunny, un survivant solitaire accompagné de son chien Buddy (désormais jouable en coopération) dans un road-trip à travers l’Arizona et pour la première fois également en vue à la troisième personne. C’est prévu pour plus tard cette année sur PC et consoles.

Wardogs

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC (Steam)

Le jeu de tir tactique de Bulkhead s’est montré dans les premières minutes de la conférence. Bien que le jeu ne soit pas un battle royale ni un jeu d’extraction, vous serez lancés au cœur d’un terrain militaire à grande échelle en mode bac à sable pour vous battre au milieu de 99 autres joueurs et joueuses. Ça arrive bientôt sur PC.

The Pines

Date : 2027

: 2027 Plateforme : PC

Dans The Pines, vous incarnez Edward Walker, un ancien détective qui souhaite se retirer et qui débarque dans une ville isolée où les habitants sont quelque peu… excentriques. La nouvelle bande-annonce du RPG d’horreur psychologique de Studio Abattoir nous a montré des images de gameplay dans son monde ouvert rempli de secrets à découvrir. Prenez garde à vos décisions car votre destin pourrait bien s’y trouver lié. Le jeu inclura un système de combat avec des esquives, parades et attaques rapides tandis qu’une traque de la part des habitants sera lancée si vous vous frottez de trop près aux forts caractères. Sortie prévue sur PC uniquement en 2027.

Little Nightmares 3: The Backstage

Date : 12 juin 2026

: 12 juin 2026 Plateforme : PC (Steam et Microsoft Store) – PS4 – PS5 – Xbox Series X/S – Switch 1 – Switch 2

Little Nightmares III a surpris par sa présence pour nous présenter un tout nouveau DLC intitulé The Backstage. Cette extension nous emmènera dans les bas-fonds du niveau Carnival, ambiance lugubre, pièges et fuites toujours au programme. Le tout, une fois de plus, jouable en coopération, notamment avec Low, l’une des héroïnes de l’opus sorti en fin d’année dernière. Et surprise, ça sortira dès ce 12 juin sur tous les supports initiaux du jeu. D’ailleurs, si vous possédez déjà le Season Pass « Secrets of Spiral », vous obtiendrez automatiquement le DLC.

Enginefall

Date : 2026

2026 Plateforme : PC (Steam)

Le jeu de tir multijoueur de type extraction Enginefall est venu nous présenter un nouveau trailer de gameplay. Prenez Snowpiercer, rajoutez de l’artisanat et vous obtiendrez Enginefall. Récupérez des ressources, fabriquez votre équipement et remontez le train jusqu’à la première classe pour obtenir du meilleur butin. Le jeu est prévu pour cette année uniquement sur PC et notez qu’un playtest sera organisé du 8 au 22 juin prochain pour vous frotter à ces ruines colossales.

Gothic Remake

Date : 5 juin 2026

5 juin 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

Le remake du jeu mythique de 2001 est sorti hier et il était présent au Future Games Show pour nous présenter son trailer de lancement. Gothic Remake fonctionne déjà bien, notamment sur Steam avec un grand nombre d’avis très positifs, donc si vous êtes adeptes de ce genre de production, vous pouvez d’ores et déjà vous lancer au cœur des mines de Khorinis sur PC et consoles.

Sky: Children of the Light – Dear Van Gogh

Date : 17 juillet 2026

17 juillet 2026 Plateformes : PC (Steam) – Nintendo Switch – PS4 – PS5 – iOS – Android

Deux ans après sa sortie, le jeu de thatgamecompany Sky: Children of the Light s’apprête à lancer un nouvel événement saisonnier : une expérience autour de la vie et du travail du peintre Vincent Van Gogh. Dear Van Gogh inclura d’ailleurs une galerie d’art au sein même du jeu avec quelques toiles célèbres de l’artiste. Ce sera à découvrir dès le 17 juillet sur toutes les plateformes où le jeu est disponible.

Halloween: The Game

Date : 8 septembre 2026

8 septembre 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

L’adaptation du film culte Halloween est venue piquer une tête pour présenter son histoire avec une rapide bande-annonce de gameplay. On y suivra l’évasion de Michael Myers de l’hôpital psychiatrique de Smith’s Grove, jusqu’aux événements qui suivent la trame du film original au cours de six chapitres, avec une sortie toujours prévue à la rentrée.

Duskfade

Date : 13 août 2026

13 août 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S – Switch 2

Duskfade sent bon l’âge d’or des jeux de plateforme. Le jeu d’action-aventure dans le style steampunk nous plongera dans un monde fantastique dans lequel Zirian, le héros, doit sauver sa sœur de la mystérieuse Tour de l’Horloge. Restaurez la trame du temps en découvrant les secrets des Maîtres Horlogers alors que le pays se retrouve plongé dans une nuit éternelle. La démo est déjà disponible un peu partout, mais vous n’aurez pas longtemps à attendre puisque Duskfade sortira le 13 août prochain sur PC et consoles.

Cairn – On the Trail: Deep Water

Date : 13 août 2026

: 13 août 2026 Plateformes : PC (Steam, Epic et GOG) – PS5

Les choses se précisent pour l’avenir du très bon Cairn. Son DLC « On the Trail: Deep Water », première partie d’une fournée de contenu gratuit, arrivera le 13 août. Le trailer du jour donne l’occasion de revoir les environnements inédits de la mise à jour, et il nous permet également de voir quelques images du mode Exploration libre, qui viendra en même temps, où l’on pourra retraverser avec Aava et Marco les zones du Mont Kami que l’on veut.

Wheelmates

Date : 7 septembre 2026

7 septembre 2026 Plateformes : PC (Steam)

Au volant de votre voiture télécommandée, Wheelmates vous fera explorer un laboratoire mystérieux. Votre but ? Résoudre des énigmes et terminer des défis de plateforme en roulant sur les étagères, explorant chaque recoin pour débloquer de nouveaux espaces et cherchant à comprendre ce qui se passe ici. La nouvelle bande-annonce de gameplay de ce « It Takes Two de l’auto » nous a permis de découvrir également la date de sortie calée au 7 septembre prochain. Le jeu étant uniquement jouable en coopération, vous pourrez le faire gratuitement puisque Wheelmates va proposer un pass ami.

Waifu: Tactical Force

Date : Inconnue (Playtest disponible)

Inconnue (Playtest disponible) Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store)

Le FPS multijoueur ultra-mobile dévoile un nouveau trailer mettant en avant son système de déplacement repensé et son gameplay shooter au style anime. Le jeu arrivera prochainement sur PC, tandis qu’un playtest ouvert est disponible dès maintenant jusqu’au 9 juin.

AGX GP

Date :

Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store)

Le Future Games Show a eu droit à son Wipeout-like avec AGX GP, un jeu de course futuriste antigravité qui mise sur la vitesse extrême, la maîtrise technique et l’utilisation de compétences spéciales pour dominer des circuits exigeants. Développé par Typ1 Games, il arrivera prochainement sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Et une démo sera disponible dès le 8 juin prochain.

Don’t Fret

Date : 1ᵉʳ octobre 2026

1ᵉʳ octobre 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

L’aventure originale de Don’t Fret vous placera dans la peau de Fret, une guitare consciente piégée à Harmonic Heights, une école de musique mystérieuse. Le jeu d’action-aventure en vue à la première personne vous demandera d’utiliser la musique pour résoudre diverses énigmes tout en usant de furtivité pour échapper aux ennemis qui vous traquent. Une démo est disponible dès maintenant pour vous rendre compte par vous-même de l’univers singulier du jeu.

Marsupilami 2 : Salsa Palombia

Date : 3 septembre 2026

: 3 septembre 2026 Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store) – PS5 – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

Ocellus Studio et Microids reviennent avec Marsupilami 2 : Salsa Palombia. Après un premier opus solide, le platformer revient dans une suite toujours autant inspirée de Donkey Kong Country. Cette fois, du jeu en coopération est intégré et chacun des 3 marsupilamis jouables, Twister, Hope et Punch, possède des capacités uniques dynamisant la traversée des niveaux. Une démo comprenant 3 niveaux est également disponible sur tous les supports.

Dingai: The Ocean Pillar

Date : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC (Steam)

L’action-RPG roguelike Dinghai: The Ocean Pillar nous fera incarner un général déchu frappé par une malédiction, qui prend possession d’un corps pour revenir dans le monde des vivants pour régler quelques dettes. Une bande-annonce s’est attardée sur le gameplay du jeu et ses boss impressionnants qui vont des anciens dieux aux démons les plus puissants.

Blasphemous II – The Third Sin

Date : Disponible dès maintenant

Disponible dès maintenant Plateformes : PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5 – Xbox Series – Xbox One – Nintendo Switch (plus tard sur PS4)

Blasphemous II surprend avec The Third Sin, une nouvelle extension qui nous ramènera à Cvstodia, dans un château gothique. On y retrouve notamment une sorte de fouet en guise de nouvelle arme permettant des combos et des mouvements inédits, ou encore une fournée fraîche d’ennemis et de boss à occire. Et double bonne nouvelle, c’est gratuit et disponible dès maintenant.

Defenders of the Crown: The Legend Returns

Date : 13 août 2026

13 août 2026 Plateformes : PC (Steam, GOG.com) – PS5 – Xbox Series X/S – Nintendo Switch

On l’attendait pas forcément, mais le remake de l’aventure médiévale de stratégie datant de 1986 était présent ce soir pour nous présenter une première bande-annonce de gameplay porteuse de nombreuses améliorations pour vos batailles de conquêtes. Les développeurs de Defenders of the Crown: The Legend Returns nous ont également partagé la date de sortie calée au 13 août sur PC et consoles.

Holdfast : American Revolution

Date : 11 juin 2026

11 juin 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

Le jeu de tir Holdfast: Nations At War va accoucher d’une nouvelle mise à jour estampillée American Revolution. Cette future extension sera déployée le 11 juillet et apportera cinq nouveaux champs de bataille sur le thème de la Révolution américaine.

They Will Come

Date : Juillet 2026

Juillet 2026 Plateformes : PC (Steam)

Le jeu d’aventure et d’horreur cinématique à l’esthétique steampunk They Will Come était aussi présent pour nous proposer une bande-annonce de gameplay. Prenant place dans une réalité alternative de l’année 1897, vous vous trouvez sur un immense dirigeable, l’Endeavor, qui sert de site de fabrication à des centaines d’automates. Après un drame ayant laissé Benjamin, notre héros, seul contre ses plus grandes terreurs, votre objectif sera de guider le jeune garçon simplement armé d’une fronde et d’un courage hors-pair. Et ça arrive sur PC le mois prochain.

Bio Eden

Date : 3 septembre (PC) – Plus tard sur consoles

3 septembre (PC) – Plus tard sur consoles Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S – Switch 2

Broken Arms Games et Focus Home Interactive ont dévoilé BioEden, un jeu de gestion solarpunk dans lequel votre but est de restaurer les écosystèmes d’une Terre dévastée et de réintroduire des espèces animales disparues au sein de vastes sanctuaires naturels. Le titre mise sur une approche cozy et accessible du genre. Pour vérifier cela, vous pouvez lancer la démo déjà disponible sur Steam.

The Sinking City 2

Date : 18 août 2026

18 août 2026 Plateformes : Steam – PS5 – Xbox Series X/S

The Sinking City 2 a dévoilé un nouveau trailer pour célébrer l’annonce de sa date de sortie. Cette suite nous transporte dans une Arkham inondée et mise davantage sur le survival horror, avec une gestion des ressources plus exigeante et des combats renforcés contre les créatures lovecraftiennes. The Sinking City 2 sortira le 18 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, et une démo jouable est déjà disponible sur Steam.

Skatesterre

Date : Eté 2026

Eté 2026 Plateformes :

Si les jeux de skateboard vous manquaient, vous pourrez retrouver Skatesterre dès cet été. Le studio Goon Squad s’inspire ici de l’âge d’or des grands jeux de skate. Vous incarnez Sterre Meijer alias Surfsterre, une skateboardeuse néerlandaise et figure montante de la scène skate mondiale. Tentez le meilleur score et débloquez de nouveaux looks dans ce jeu facile à prendre en main mais difficile à maîtriser.

Vampire Survivors: Legacy of the Bloodmoon

Date : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store) – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series X/S – Switch – iOS – Android

Le célèbre jeu Vampire Survivors a profité de la conférence pour montrer en détail sa prochaine extension baptisée Legacy of the Bloodmoon. Poncle, qui vient de sortir le spin-off Vampire Crawlers était donc en secret en train de préparer du nouveau contenu pour son jeu star. Une extension encore non datée mais qui sera disponible sur tous les supports déjà plébiscités par le jeu. Une interview a d’ailleurs été diffusée dans la foulée, pour rentrer plus en détail sur cette extension prochainement disponible.

The Alters: Last Variable

Date : 13 juillet 2026

Plateformes : PC – Xbox Series X/S – PS5

Sorti l’année dernière, le jeu de science-fiction The Alters accueillera dans quelques semaines sa première extension, Last Variable. Vous y incarnerez toujours Jan, dans sa version scientifique, seul après le départ de tous ses autres alters. Contenant un ensemble de 20h de jeu supplémentaires, le DLC vous emmènera au cœur d’une fantastique Oasis, tout en vous donnant la possibilité d’incarner de nouveaux alters de Jan Scientifique, à savoir le Géologue, le Biologiste, le Chimiste ou encore le Physicien. De nouvelles mécaniques sont attendues, comme une base souterraine à construire ainsi que la terraformation des biomes traversés.

Aniimo

Date : Inconnue (Bêta fermée cet été)

Inconnue (Bêta fermée cet été) Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S – iOS – Android

Le jeu de capture en monde ouvert et free-to-play, développé par Pawprint Studio a fait également un coucou pendant la conférence pour annoncer la tenue très prochainement d’une nouvelle phase de bêta fermée. Celle-ci inclura une nouvelle région, l’Île de la Paix, ainsi que de nouveaux Aniimo, de nouveaux boss et de nouvelles options de personnalisation pour votre base. Un mode de jeu dédié au JcJ fera aussi son apparition où vous devrez défendre un œuf et l’escorter en lieu sûr. Le jeu n’a toujours pas de date de sortie mais le studio a indiqué une fenêtre le calant au troisième trimestre 2026.

Cordura

Date : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC (Steam) – PS5

La tradition veut que le Future Games Show abrite toujours plusieurs jeux d’horreur, genre largement représenté au fil des éditions. Officialisé justement dans la conférence de mars, Cordura est venu cette fois-ci dévoiler son gameplay. Un jeu d’horreur psychologique qui se déroule dans une époque victorienne déformée, jouable en solo ou jusqu’à quatre personnes, où il faudra se rendre dans un manoir victorien pour récupérer les Roses de la Nuit avant que le temps ne soit écoulé.

Chronoscript: The Endless End

Date : Automne 2026

: Automne 2026 Plateformes : PC (Steam) – PS5

Le très curieux Chronoscript: The Endless End a de nouveau glissé son marque-page dans une conférence pour se dévoiler davantage. Et si le trailer du jour nous montre de nouveau le gameplay action/plateforme en 2D, cette fois dans la région de l’Égypte Antique, c’est aussi l’occasion de rencontrer les modèles 3D de deux personnages importants de l’histoire, dont notre pauvre rédacteur qui rapidement finit coincé dans les pages des étranges manuscrits du jeu.

Impermanence

Date : 2027

2027 Plateformes : PC (Steam)

Parmi les World Premieres de la conférence orchestrée par Troy Baker et Alix Wilton Reagan se cachait Impermanence. Le jeu d’horreur narratif à la première personne parlera du deuil, de l’obsession et du refus de lâcher prise d’un père en deuil après la perte de son fils. Difficile d’aborder le gameplay tant la bande-annonce est plutôt orientée sur l’histoire, mais vous devrez notamment utiliser la lévitation acoustique pour stabiliser les fragments de vie de votre fils.

The Lift: Supernatural Handyman Simulator

Date : 2027 (Playtest le 14 juin)

2027 (Playtest le 14 juin) Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

Dans ce jeu de rénovation et de simulation en vue à la première personne, vous incarnez un ingénieur aux pouvoirs surnaturels chargé de rénover et de réparer des appareils complexes au cœur d’un centre de recherche déserté suite à un mystérieux accident, le tout grâce à des gadgets tous aussi bizarres qu’utiles. Le jeu est prévu sur PC et consoles en 2027, mais rassurez-vous, une phase de test fermée aura lieu sur Steam dès le 14 juin.

My Cannibal Family

Date : 2027 (Playtest disponible sur Steam)

2027 (Playtest disponible sur Steam) Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

L’une des annonces de ce soir, My Cannibal Family est un jeu de simulation et d’horreur dans lequel vous incarnez le monstre. À vous de construire le meilleur parc à thème dans une zone désaffectée pour y attirer vos proies et les dévorer, en solo ou en meute jusqu’à quatre joueurs et joueuses. Vous pourrez pour cela vous aider d’une panoplie d’outils, d’armes et de pièges dévastateurs, mais attention à ne pas être trop gourmand et surtout à ne laisser aucune preuve de vos méfaits.

Mistfall Hunter

Date : 29 juillet 2026 (Bêta le 14 juin)

29 juillet 2026 (Bêta le 14 juin) Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X/S

Là aussi, le titre était connu, Mistfall Hunter a pointé le bout de son museau pour officialiser sa date de sortie logée à la fin du mois de juillet. Un action-RPG à la troisième personne qui n’oublie pas d’intégrer la composante du moment, à savoir de l’extraction-shooter. Notez qu’une bêta ouverte sera lancée le 14 juin pour commencer à tâter les mécaniques.

DeadRoot

Date : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC (Steam) – Xbox Series X/S

La nouvelle World Premiere de ce soir n’était autre qu’un metroidvania médiéval en 3D avec un rat comme boss. Dit comme ça, c’est pas très vendeur, mais en réalité, vous incarnerez un escargot solitaire, Kitt, armé jusqu’aux dents, au cœur de donjons souterrains et de ruines à la taille d’un insecte. Vous devrez utiliser toutes vos compétences pour venir à bout des ennemis qui tenteront de vous barrer la route.

The Road of Dust and Sorrow

Date : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series X/S – Switch – Switch 2

Si vous aimez les pixel art, vous devrez apprécier The Road of Dust and Sorrow. Le survival horror est en réalité inspiré des classiques des années 90 et prend place dans un monde surnaturel dans lequel vous devrez tout faire pour protéger votre fille après qu’un remède censé éradiquer la fin du monde a entraîné la perte de toute l’humanité. La nouvelle bande-annonce de gameplay nous a notamment montré de nombreux éléments de gameplay malgré que sa sortie ne soit toujours pas calée.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Date : 12 février 2027

12 février 2027 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series X/S – Nintendo Switch 2

Bien que récemment datée, la réinterprétation de l’aventure de 1996 a tenu à rendre hommage à la coprésentatrice de l’émission, Alix Wilton Reagon, qui incarne Lara Croft dans les prochains jeux à venir, avec un journal de développeur incarné par le game director Raul Siqueira. L’homme a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas d’un remake à proprement parler mais d’un nouveau jeu inspiré des aventures originales, tout en préservant l’âme du jeu de base. Ça sortira en début d’année prochaine sur PC et consoles.

1666: Amsterdam

Date : 2026 (accès anticipé)

2026 (accès anticipé) Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store)

1666 Amsterdam est le nouveau projet de Patrice Désilets (le papa de Prince of Persia et Assassin’s Creed entre autres). Dans ce jeu d’action-aventure narratif et sombre à la troisième personne, vous incarnez Noa, une Perceptrice qui utilise la sorcellerie pour traquer les Originaux, des entités qui se cachent derrière des visages d’allure humaine dans la ville d’Amsterdam. À noter que le Prologue est déjà disponible sur Steam pour vous faire une idée plus précise de ce que le jeu aura à nous offrir.

Exodus

Date : Début 2027

: Début 2027 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Exodus a eu droit à un traitement de faveur lors de cette édition avec une grande présentation où l’on a pu voir pas mal de gameplay qui, il faut le dire, fait forcément penser à un Mass Effect nouvelle génération, avec plus de possibilités comme celle de se la jouer discret. On a pu y voir beaucoup de choses sur ce RPG qui fait aussi penser à Interstellar (à cause de ses problèmes de dilatation du temps), comme le système de moralité, là encore calqué sur les jeux de BioWare, mais aussi les différents compagnons, dont un poulpe dans un mécha (ça ne s’invite pas), ou encore la planète qui nous servira de HUB entre les missions, jusqu’à un combat de boss qui montre l’importance de nos choix sur le déroulement de l’aventure.

Une cérémonie au final assez moyenne en termes de line-up, malgré quelques annonces plus importantes. On retiendra également en bref la date de sortie pour Fading Echo calée au 21 juillet prochain ou encore la mise à jour finale pour Forever Skies prévue pour le 27 juillet. D’autres séquences sont venues ponctuer la conférence, comme une interview d’Ace Combat 8: Wings of Theve ou un passage détaillé sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Le post-show a notamment permis de découvrir des jeux comme Barbarian Saga: The Beastmaster, Paradoxical ou encore Ved: Recure.