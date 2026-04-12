Comment vaincre Priscus l’Ancien dans Crimson Desert ?

Priscus l’Ancien est donc la dernière étape de la quête annexe de la Flèche de la vérité sonnante. La tour géante se trouve dans la région de Pailune, au nord de Calphade.

Vous devrez atteindre le sommet de la tour et faire tomber la cloche pour créer un passage menant au sous-sol, lieu où se cache Priscus.

Nous vous renvoyons à notre guide sur l’escalade de la Flèche de la vérité sonnante afin de connaître le cheminement menant jusqu’au boss.

Avant d’aller au sous-sol, on ne peut que conseiller de vous équiper d’un gros stock de nourriture de type Viande grillée/Bouillon clair. Pensez aussi à raffiner vos armes et protections au moins au niveau 4 avec un maximum d’équipements abyssaux insérés. Enfin, récupérez un canon Bismuth car il sera utile pour ce combat. Une fois au sous-sol, approchez du téléporteur pour déclencher l’apparition de Priscus.

Pour commencer, Priscus l’Ancien offre une contrainte majeure : il s’agit d’un boss qui vole. Si vous ne possédez pas d’équipements abyssaux comme l’Orbe d’Ator ou la Poursuite de corbeau, permettant de lancer des projectiles à tête chercheuse en frappant avec R2/RT, oubliez le corps-à-corps.

Parlons ensuite de ses attaques. Depuis les airs, il se ruera vers vous avant de déclencher une onde de choc. Onde de choc qu’il peut aussi lancer sans la ruée. Parmi ses attaques les plus basiques, une consiste à lancer sur vous un javelot puis de le faire exploser au point d’impact.

Le boss fera également apparaître très souvent des sphères qui tirent des lasers vers le bas, avec une version améliorée où il y a bien plus de sphères qui vous tirent dessus de manière plus précise.

Mais la pire des attaques se déclenche lorsque Priscus se met au centre de l’arène et concentre son énergie noire. Là, il fera pleuvoir un déluge de lasers mortels, et si vous avez de grandes chances de mourir durant ce combat, ce sera très probablement à ce moment.

Le mieux sera de se rapprocher de Priscus, et de réaliser des roulades et esquives tout autour de lui pour en esquiver un maximum. De toute manière, pour toutes ces attaques décrites jusqu’ici, la mobilité et les esquives seront vos meilleures alliées.

L’option la plus simple à setup pour ce boss, et si vous possédez donc le canon Bismuth, est d’activer la visée verrouillée avec la touche directionnelle du bas et de lui tirer dessus dès que possible avec L1+R2/LB+RT, jusqu’à remplir sa barre d’étourdissement à fond. Lorsque ce sera le cas, il tombera au sol. Courez alors vers lui pour lui faire quelques frappes au corps-à-corps en n’oubliant pas de finir avec l’attaque finale R1+R2/RB+RT.

Répétez l’opération jusqu’à battre Priscus l’ancien, ce qui vous donnera en guise de récompense l’équipement abyssal Châtiment primordial, le collier des anciens ainsi que l’objet clé Bénédiction de l’Immortel. Enfin, la mort du boss vous offre aussi l’accès au téléporteur menant au Sanctuaire du firmament, une île de l’Abysse.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.