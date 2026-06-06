Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay

Dans la peau des origines de Michael Myers

Sortant dans trois petits mois, le titre d’Illfonic a donc choisi de nous montrer le mode histoire dont disposera Halloween: The Game. Nous pourrons ainsi vivre au travers de six chapitres, l’évasion de Michael Myers de l’hôpital psychiatrique de Smith’s Grove, jusqu’aux événements qui suivent la trame du film original.

Ainsi, le soft nous offrira des cinématiques scénarisées introduisant pas mal de protagoniste clés, tout en mêlant les événements du film originel de 1978, mais aussi de nouvelles possibilités qui laissent place à la créatitivé des joueurs. Car le titre vous mettra dans la peau du tueur en série dans une approche totalement bac à sable, dans lequel vous aurez une tripotée de façon de répérer vos cibles, les traquer, puis les éliminer.

Le tout, avec des exécutions qui seront évidemment gores comme dans Friday the 13: The Game. Ces fameuses exécutions seront d’ailleurs débloquables en accomplissant des défis secondaires, ou en collectionnant divers objets, qui vont également déverouiller par la même occasion des scénarios supplémentaires voire des éléments de l’univers d’Halloween.

En plus de parcourir les lieux inconiques d’Haddonfield, sachez que le titre disposera de plusieurs mode de difficultés pour vous donner un challenge certain. Qui plus est, même si l’approche bac à sable vous permettra d’avoir une belle panoplie de possibilités dans la traque de vos proies, il faudra faire évidemment attention aux forces de l’ordre qui peuvent débarquer, et vous forcer à effectuer des mises à mort rapide de vos victimes, au risque d’être dans un sacré pétrin.

Les différentes éditions d’Halloween: The Game

Halloween : The Game aura à son actif deux éditions distinctes. En premier lieu, vous aurez l’édition standard à 39.99 €, qui regroupera uniquement le jeu. Ensuite, sachez que vous aurez l’édition deluxe à 59.99 €, qui disposera des éléments suivants :

Le jeu de base

Un skin exlusif pour Michael Myers

Deux personnages civils exlusifs

Et d’autres surprises !

Halloween : The Game sortira le 8 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.