Emplacement de chaque artefact abyssal du Bouclier de la détermination dans Crimson Desert

Vous trouverez ici la liste de chaque artéfact abyssal lié aux défis du Bouclier de la détermination, qui consistent à battre des ennemis avec l’aide d’un bouclier. Il en existe 6 au total, qui peuvent être ramassés facilement en bord de route, à condition de bien chercher. L’emplacement de chaque artéfact abyssal scellé est noté ici afin de vous aider à les retrouver plus facilement, tout en sachant que vous pourrez les dénicher dans le décor en levant votre épée au ciel.

Petit rappel utile dans le cadre de ce défi : attaquer au bouclier nécessite de bloquer avec L1/LB puis d’attaquer avec R2/RT en maintenant bien la pression sur la touche de blocage.

Bouclier de la détermination I

Emplacement : au nord de Hernand, au bord de l’une des premières routes empruntées dans le jeu.

: au nord de Hernand, au bord de l’une des premières routes empruntées dans le jeu. Défi : battre 3 ennemis à l’aide d’un bouclier.

Bouclier de la détermination II

Emplacement : au sud de l’Académie, près du village en contrebas.

: au sud de l’Académie, près du village en contrebas. Défi : bloquer 10 flèches avec le bouclier.

Bouclier de la détermination III

Emplacement : tout à l’ouest de Hernand, au bord d’une petite route.

: tout à l’ouest de Hernand, au bord d’une petite route. Défi : toucher 3 ennemis à la fois avec le bouclier.

Bouclier de la détermination IV

Emplacement : tout à l’est de Hernand, au-dessus de Rocca’s Hill sur la carte.

: tout à l’est de Hernand, au-dessus de Rocca’s Hill sur la carte. Défi : neutraliser 5 ennemis sans subir de dégâts avec le bouclier.

Bouclier de la détermination V

Emplacement : à un carrefour au sud-ouest de Demeniss.

: à un carrefour au sud-ouest de Demeniss. Défi : renverser 5 ennemis avec le bouclier.

Bouclier de la détermination VI

Emplacement : au milieu de la montagne, près d’un pont en bois.

: au milieu de la montagne, près d’un pont en bois. Défi : toucher 10 ennemis en 1 minute avec l’attaque du Bouclier chargé.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.