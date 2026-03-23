Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis du Bouclier de la détermination – Crimson Desert

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Dans Crimson Desert, vous tomberez régulièrement sur des objets nommés artéfacts abyssaux scellés, qui sont des points de compétence bloqués jusqu’à l’accomplissement d’un certain défi. Si vous recherchez ceux en lien avec le maniement du bouclier, voici où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis du Bouclier de la détermination dans Crimson Desert.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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