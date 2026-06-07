Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale

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Quelques mois après la sortie de Cronos: The New Dawn, le studio polonais Bloober Team a officialisé sa première extension. Baptisée Cronos: Lazarus, cette nouvelle aventure arrivera à l’automne sur toutes les plateformes accueillant déjà le jeu de base. Plus qu’un simple contenu additionnel, Lazarus promet de proposer une nouvelle perspective sur l’univers de Cronos tout en faisant évoluer sensiblement son gameplay.

Chronos lazarus key art

Un retour dans les terres dévastées de New Dawn

Cette extension nous fera replonger dans les terres hostiles de New Dawn, mais avec un angle différent. Au lieu d’incarner directement le protagoniste du jeu principal, on y découvrira l’histoire d’un ancien Voyageur, autrefois fidèle au Collectif, alors qu’il se transforme progressivement en celui qui deviendra plus tard le Gardien connu dans l’aventure principale.

Isolé du Collectif et coupé de tout soutien extérieur, il poursuit une mission obsessionnelle : tenter de réveiller une Essence disparue qu’il refuse d’abandonner. Mais son refuge n’est plus sûr. Une nouvelle menace a été envoyée à ses trousses pour l’éliminer. L’un des changements les plus importants introduit dans ce DLC concerne le rythme de jeu.

Alors que Cronos: The New Dawn misait souvent sur la prudence et la gestion minutieuse des affrontements, Lazarus adoptera une philosophie beaucoup plus agressive. Bloober Team explique vouloir nous faire ressentir ce que signifie réellement être l’un des agents d’élite du Collectif. Même affaibli par les années passées à survivre dans les terres désolées, le protagoniste conserve des capacités exceptionnelles lui permettant de se déplacer rapidement et de frapper avec violence.

Pour accompagner ce changement de ton, plusieurs compétences inédites feront leur apparition. Le héros pourra notamment utiliser des technologies réservées aux Voyageurs, comme l’utilisation de leurres ou encore la capacité de devenir temporairement invisible afin de tromper ses ennemis. Le studio promet également des défis plus exigeants que ceux du jeu principal.

Une extension qui pourrait enrichir l’univers de Cronos

Face à un protagoniste plus puissant, Bloober Team a imaginé une menace à sa mesure. L’extension introduira donc un nouvel ennemi spécialement conçu pour traquer le héros tout au long de son périple. Il est décrit comme extrêmement intelligent et capable de rivaliser avec les compétences du Warden en s’adaptant à différentes situations.

Au-delà de l’action, Lazarus s’intéressera également aux origines du personnage principal. L’histoire permettra de découvrir plusieurs fragments du passé du Warden et d’en apprendre davantage sur son lien avec le Collectif. Bloober Team promet également plusieurs choix narratifs qui interrogeront les limites que le héros est prêt à franchir pour accomplir sa mission et défier l’autorité du Collectif.

Cronos: Lazarus dès l’automne 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

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Jaquette de Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn
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Date de sortie : 05/09/2025

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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