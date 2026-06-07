Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale

Un retour dans les terres dévastées de New Dawn

Cette extension nous fera replonger dans les terres hostiles de New Dawn, mais avec un angle différent. Au lieu d’incarner directement le protagoniste du jeu principal, on y découvrira l’histoire d’un ancien Voyageur, autrefois fidèle au Collectif, alors qu’il se transforme progressivement en celui qui deviendra plus tard le Gardien connu dans l’aventure principale.

Isolé du Collectif et coupé de tout soutien extérieur, il poursuit une mission obsessionnelle : tenter de réveiller une Essence disparue qu’il refuse d’abandonner. Mais son refuge n’est plus sûr. Une nouvelle menace a été envoyée à ses trousses pour l’éliminer. L’un des changements les plus importants introduit dans ce DLC concerne le rythme de jeu.

Alors que Cronos: The New Dawn misait souvent sur la prudence et la gestion minutieuse des affrontements, Lazarus adoptera une philosophie beaucoup plus agressive. Bloober Team explique vouloir nous faire ressentir ce que signifie réellement être l’un des agents d’élite du Collectif. Même affaibli par les années passées à survivre dans les terres désolées, le protagoniste conserve des capacités exceptionnelles lui permettant de se déplacer rapidement et de frapper avec violence.

Pour accompagner ce changement de ton, plusieurs compétences inédites feront leur apparition. Le héros pourra notamment utiliser des technologies réservées aux Voyageurs, comme l’utilisation de leurres ou encore la capacité de devenir temporairement invisible afin de tromper ses ennemis. Le studio promet également des défis plus exigeants que ceux du jeu principal.

Une extension qui pourrait enrichir l’univers de Cronos

Face à un protagoniste plus puissant, Bloober Team a imaginé une menace à sa mesure. L’extension introduira donc un nouvel ennemi spécialement conçu pour traquer le héros tout au long de son périple. Il est décrit comme extrêmement intelligent et capable de rivaliser avec les compétences du Warden en s’adaptant à différentes situations.

Au-delà de l’action, Lazarus s’intéressera également aux origines du personnage principal. L’histoire permettra de découvrir plusieurs fragments du passé du Warden et d’en apprendre davantage sur son lien avec le Collectif. Bloober Team promet également plusieurs choix narratifs qui interrogeront les limites que le héros est prêt à franchir pour accomplir sa mission et défier l’autorité du Collectif.

Cronos: Lazarus dès l’automne 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.