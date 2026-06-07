Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin

Des coulisses peu rassurantes

Nos deux personnages principaux, Low et Alone, ont été séparés. Dès le tout début de ce DLC « The Backstage » de Little Nightmares III, on retrouve Low désorienté par la situation. Et il ne faut pas longtemps avant d’être lancé dans le bain de ce premier épisode du pack d’extension de Secrets of The Spiral.

À peine le temps pour Low de reprendre ses esprits, un autre petit garçon arrive à toute vitesse et échappe une sorte de télécommande. En appuyant dessus, Low se rend compte que cela fait disparaître les ombres malveillantes qui pourchassaient son camarade. Voici tout simplement la nouvelle mécanique de jeu au cœur de « The Backstage ».

Désormais main dans la main avec un nouveau compagnon, Low va profiter de ce nouveau duo pour retrouver son ami. La télécommande ne sera donc pas de trop pour progresser dans des environnements toujours aussi hostiles et inquiétants. Et puis, il va falloir composer avec une antagoniste particulièrement… tranchante.

Little Nightmares III: The Backstage arrivera le 12 juin sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch.