Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin

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Bien qu’il n’ait pas forcément réussi à se hisser à la hauteur des deux opus précédents, que ce soit en termes de qualité ou bien au sujet de sa réception, Little Nightmares III a toujours une campagne de DLC à assurer, compris dans le pack Secrets of Spiral. Le Future Games Show du Summer Game Fest 2026 a été l’occasion de voir des images de « The Backstage », la première de ces extensions. Et le ton est clairement donné.

Des coulisses peu rassurantes

Nos deux personnages principaux, Low et Alone, ont été séparés. Dès le tout début de ce DLC « The Backstage » de Little Nightmares III, on retrouve Low désorienté par la situation. Et il ne faut pas longtemps avant d’être lancé dans le bain de ce premier épisode du pack d’extension de Secrets of The Spiral.

À peine le temps pour Low de reprendre ses esprits, un autre petit garçon arrive à toute vitesse et échappe une sorte de télécommande. En appuyant dessus, Low se rend compte que cela fait disparaître les ombres malveillantes qui pourchassaient son camarade. Voici tout simplement la nouvelle mécanique de jeu au cœur de « The Backstage ».

Désormais main dans la main avec un nouveau compagnon, Low va profiter de ce nouveau duo pour retrouver son ami. La télécommande ne sera donc pas de trop pour progresser dans des environnements toujours aussi hostiles et inquiétants. Et puis, il va falloir composer avec une antagoniste particulièrement… tranchante.

Little Nightmares III: The Backstage arrivera le 12 juin sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch.

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Jaquette de Little Nightmares III
Little Nightmares III
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Date de sortie : 10/10/2025

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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