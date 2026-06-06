Final Fantasy VII Revelation fait le plein d’infos suite à sa présentation (Hautvent, système FITS, monde ouvert, Zack…)
Qu’il est bon d’avoir enfin un titre pour Final Fantasy VII Revelation, afin de ne plus le nommer en tant que Final Fantasy VII Remake Part 3. Le jeu a clôturé le Summer Game Fest de cette année avec une grande présentation qui a dévoilé quelques grandes nouveautés, du Hauvent en passant par le système de jobs (FITS). Naoki Hamaguchi, réalisateur du jeu, s’est ensuite livré dans quelques interviews qui permettent d’avoir bien plus de détails sur cette suite.
Le réalisateur du jeu se livre
Il y avait déjà beaucoup de choses à décortiquer dans les vidéos de Final Fantasy VII Revelation, mais Naoki Hamaguchi s’est montré encore plus loquace auprès des magazines comme Denfaminico, qui ont été traduits par Genki et Aitaikimochi sur Twitter, en plus d’une interview chez le streamer Maximilian Dood.
Puisque les informations vont un peu dans tous les sens, on tentera de résumer au mieux ici en allant point par point. Voici les nouveaux détails partagés autour de Final Fantasy VII Revelation :
- Il y a eu trois noms possibles pour le jeu, et c’est Tetsuya Nomura qui a tranché
- Revelation peut faire référence à Sephiroth tout comme à la conclusion de la saga FF7
- Zack aura un rôle encore plus important que dans Rebirth
- En dehors de Zack, d’autres personnages pourraient être jouables de manière temporaire (allez, on call Aerith)
- Le système d’affinité a été revu depuis Rebirth en étant moins centré sur Cloud
- La voix de Reno sera remplacée en japonais en raison du décès de l’acteur d’origine, Keiji Fujiwara, et le personnage sera plus présent que dans Rebirth
- La voix de Sephiroth en anglais sera maintenant Travis Willingham, Tyler Hoechlin n’étant pas disponible
- Le Hautvent sera accessible dès le départ
- Vous pourrez explorer les zones vues dans Rebirth
- Vous aurez beaucoup plus de liberté dans l’ordre d’effectuer le contenu annexe
- Effectuer le contenu annexe enrichira l’histoire principale, même s’il n’y aura qu’une seule fin
- Vous pourrez aller dans de nombreuses zones du monde dès le début, même sans avoir le niveau
- La zone du Wutai a été grandement améliorée
- Le Village Fusée est bien dans le jeu
- La séquence sous-marine est toujours présente
- Midgar pourra de nouveau être explorée
- Chaque personnage aura droit à 4 jobs différents
- L’arbre de compétences sera adapté au système FITS
- Les Chevaliers de la Table Ronde seront bien présents
- Vincent pourra passer en mode bestial d’une simple pression de touche, cela ne sera pas lié à sa jauge de limite
- Le combat de baffe entre Tifa et Scarlet prendra la forme d’un mini-jeu (forcément)
- Il y aura toujours plein de mini-jeux, mais davantage d’entre eux seront optionnels et ils seront plus simples
Il reste donc encore beaucoup de choses à voir à propos de ce Final Fantasy VII Revelation, qui aura tout le temps de dévoiler d’autres secrets d’ici sa sortie au printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.