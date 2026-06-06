Final Fantasy VII Revelation fait le plein d’infos suite à sa présentation (Hautvent, système FITS, monde ouvert, Zack…)

Le réalisateur du jeu se livre

Il y avait déjà beaucoup de choses à décortiquer dans les vidéos de Final Fantasy VII Revelation, mais Naoki Hamaguchi s’est montré encore plus loquace auprès des magazines comme Denfaminico, qui ont été traduits par Genki et Aitaikimochi sur Twitter, en plus d’une interview chez le streamer Maximilian Dood.

Puisque les informations vont un peu dans tous les sens, on tentera de résumer au mieux ici en allant point par point. Voici les nouveaux détails partagés autour de Final Fantasy VII Revelation :

Il y a eu trois noms possibles pour le jeu, et c’est Tetsuya Nomura qui a tranché

Revelation peut faire référence à Sephiroth tout comme à la conclusion de la saga FF7

Zack aura un rôle encore plus important que dans Rebirth

que dans Rebirth En dehors de Zack, d’autres personnages pourraient être jouables de manière temporaire (allez, on call Aerith)

(allez, on call Aerith) Le système d’affinité a été revu depuis Rebirth en étant moins centré sur Cloud

La voix de Reno sera remplacée en japonais en raison du décès de l’acteur d’origine, Keiji Fujiwara, et le personnage sera plus présent que dans Rebirth

La voix de Sephiroth en anglais sera maintenant Travis Willingham, Tyler Hoechlin n’étant pas disponible

Le Hautvent sera accessible dès le départ

Vous pourrez explorer les zones vues dans Rebirth

Vous aurez beaucoup plus de liberté dans l’ordre d’effectuer le contenu annexe

Effectuer le contenu annexe enrichira l’histoire principale, même s’il n’y aura qu’une seule fin

Vous pourrez aller dans de nombreuses zones du monde dès le début, même sans avoir le niveau

La zone du Wutai a été grandement améliorée

Le Village Fusée est bien dans le jeu

La séquence sous-marine est toujours présente

Midgar pourra de nouveau être explorée

Chaque personnage aura droit à 4 jobs différents

L’arbre de compétences sera adapté au système FITS

Les Chevaliers de la Table Ronde seront bien présents

Vincent pourra passer en mode bestial d’une simple pression de touche, cela ne sera pas lié à sa jauge de limite

Le combat de baffe entre Tifa et Scarlet prendra la forme d’un mini-jeu (forcément)

Il y aura toujours plein de mini-jeux, mais davantage d’entre eux seront optionnels et ils seront plus simples

Il reste donc encore beaucoup de choses à voir à propos de ce Final Fantasy VII Revelation, qui aura tout le temps de dévoiler d’autres secrets d’ici sa sortie au printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.