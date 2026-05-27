Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies

Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion.

Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions.

Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs.

Vous trouverez ici une quinzaine de héros à contrôler, qui auront des liens avec l’une ou l’autre de ces factions. Si leurs différences vont parfois les éloigner, il faudra aussi compter sur leurs synergies pour trouver les bonnes combinaisons afin de remporter chaque combat. Ces héros seront à mener dans des affrontements au tour par tour, où chaque déplacement a son importance, au même titre que les différents effets de terrain.

Calame sortira cet automne sur PC (via Steam, GOG et Epic Games Store), PS5, et les deux Nintendo Switch.