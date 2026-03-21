Comment avoir une montgolfière dans Crimson Desert ?

La montgolfière est un moyen de transport assez efficace dans Crimson Desert, dans la mesure où elle vous permet de prendre de la hauteur pour mieux explorer les environs, sans avoir à passer par l’Abysse.

Pour en obtenir, il faudra tout d’abord avoir accès au camp des Crinières Grises, et avoir visité le hameau Atelier de Brisevent qui est situé au sud de Hernand. Vous devrez aussi avoir un mercenaire spécialisé dans la construction, ce qui se voit si l’icône de roue dentée est associée au personnage. Une fois ces conditions remplies, inspectez l’Atelier de Brisevent depuis votre carte avec Triangle/Y, puis allez dans la liste des missions disponibles pour crafter votre montgolfière. Cela vous prendra 8 heures en jeu.

Une fois cette tâche effectuée, ouvrez la roue de menu concernant les personnages et montures. La montgolfière se situe en bas à la place de votre cheval. Vous pouvez y faire appel où vous le voulez, mais attention : elle est très fragile, et il s’agira d’un aller simple avant qu’elle se détruise. Pour améliorer son efficacité, vous devrez vous rendre à l’Académie au sud-ouest de Hernand (vous y arrivez avec le chapitre 4), puis à l’Institut de recherche au sud de l’Académie. Vous devrez payer quelques recherches pour améliorer l’efficacité de votre prochaine montgolfière.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.