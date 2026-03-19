Comment changer de caméra dans Crimson Desert ?

Changer de caméra dans Crimson Desert est très simple, et ne vous demande même pas d’aller fouiner dans vos paramètres pour cela. Pour effectuer cela, une simple pression sur le pavé tactile de la DualSense ou la touche Affichage de votre manette Xbox va bouger cette caméra, sous plusieurs angles. Vous pourrez ainsi la rapprocher et l’éloigner selon des configurations déjà établies, jusqu’à voir à travers les yeux de votre personnage.

On vous l’accorde, le tout n’est pas très pratique dans la mesure où cela va se désactiver en combat ou lorsque Kliff prendra son envol (car bonjour les reflux sinon), étant donné que le jeu n’a pas été pensé pour cela. Mais le fait que cette option existe est tout de même à saluer, ne serait-ce que pour observer le paysage durant une promenade, ou pour avoir un meilleur regard sur certaines énigmes dans des lieux assez fermés.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.