Comment passer en vue à la première personne – Crimson Desert
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Crimson Desert a beau être un jeu d’aventure en vue à la troisième personne tel qu’il a toujours été présenté, il est aussi possible d’ajuster la caméra pour voir les choses sous un nouvel angle. Oui, vous pouvez bien la régler pour la positionner en vue à la première personne, même si le jeu est tout de même peu conçu pour cela. Voici comment faire.
Comment changer de caméra dans Crimson Desert ?
Changer de caméra dans Crimson Desert est très simple, et ne vous demande même pas d’aller fouiner dans vos paramètres pour cela. Pour effectuer cela, une simple pression sur le pavé tactile de la DualSense ou la touche Affichage de votre manette Xbox va bouger cette caméra, sous plusieurs angles. Vous pourrez ainsi la rapprocher et l’éloigner selon des configurations déjà établies, jusqu’à voir à travers les yeux de votre personnage.
On vous l’accorde, le tout n’est pas très pratique dans la mesure où cela va se désactiver en combat ou lorsque Kliff prendra son envol (car bonjour les reflux sinon), étant donné que le jeu n’a pas été pensé pour cela. Mais le fait que cette option existe est tout de même à saluer, ne serait-ce que pour observer le paysage durant une promenade, ou pour avoir un meilleur regard sur certaines énigmes dans des lieux assez fermés.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 19/03/2026