Un invité imprévu

Kliff et les Crinières Grises profitent d’un temps calme pour discuter du camp, quand un garde d’Hernand vient à votre rencontre.

Une invitation à double tranchant

Il apporte une invitation de la part du marquis Serkis lui-même. Il souhaite que Kliff vienne participer au banquet du Festival des moissons. Dans le même temps, vous apprenez que Damiane a disparu alors même que la délégation de Déméniss, région dont elle vient, fait aussi le déplacement. Kliff va donc la retrouver pour l’en informer.

Invités indésirables

Direction Hernand, devant les portes du château, pour rejoindre Damiane. En arrivant au marqueur d’objectif, un cheval semble ne pas se laisser faire. Les gardes ne parviennent pas à calmer la jument. À vous de courir après pour tenter votre chance.

À proximité, appuyez sur Carré/X pour grimper dessus et commencer une sorte de rodéo. Le but est de réussir à remplir la jauge au maximum en bougeant votre joystick gauche à l’opposé du regard de la jument. Soyez donc attentifs et réactifs face à ses mouvements. Une fois que c’est fait, amenez la bête à l’écurie.

Damiane finit par se montrer, et pour cause : il s’agit de sa jument Althéa. Votre équipière vous informe qu’elle va se servir de l’arrivée de la délégation déménissienne pour en apprendre plus sur son maître disparu.

Délégation déménissienne

Maintenant que vous avez retrouvé Damiane, il est temps d’aller au banquet. Sur place, parlez au marquis Alan Serkis et prenez place à l’intérieur. Une cinématique se lance, dans laquelle un beau cadeau est apporté.

Vous l’avez reconnu, il s’agit de la grande boîte vue à la fin du chapitre IV. La boîte s’ouvre et laisse apparaître une grande bête enchaînée. S’ensuit un spectacle sordide au cours duquel des membres de la délégation tirent dessus.

Comment vaincre Kearush l’Exterminateur

Évidemment, la bête finit par se libérer et fait un véritable carnage. Kliff intervient, ce qui lance un combat de boss. Probablement un des pires du jeu en raison de l’injuste férocité dont la bestiole fait preuve. Beaucoup de nourriture de soin, d’esquives et de patience sont nécessaires pour le vaincre.

Nous vous dirigeons vers notre article dédié au combat contre Kearush l’Exterminateur pour les détails de l’affrontement.

Manigances révélées

Une fois le gros bestiau mis hors d’état de nuire, il va s’échapper par la fenêtre. Sortez du bâtiment et cherchez Damiane dehors. Parlez-lui pour apprendre que quelqu’un à Déméniss aide les Ours Noirs contre les Crinières Grises. Elle vous quitte ensuite en disant mener l’enquête de son côté.

Noir et blanc

De nouveau seul, Kliff a obtenu dans son inventaire une lettre décachetée qui va déclencher la suite des événements.

Le sceau disparu

Allez dans votre inventaire, ouvrez la lettre décachetée et lisez-la. Il s’agit de la Corneille blanche qui vous invite à aller rencontrer les sorcières peuplant Pywel. Notez que la lettre s’accompagne d’un schéma d’équipement : Hâte, un diamant, et un Prince du ginseng.

Plus précisément, il s’agit maintenant d’aller voir la Sorcière de la sagesse. Elle se situe au sud-ouest de votre position, à la Fabrique de pièges de Maillet, près de la zone « The Wytchwoods » affichée sur la map.

En approchant du marqueur d’objectif menant à la Sorcière, vous tomberez sur un groupe de bandits. Battez-les en sachant que vous n’en ferez qu’une bouchée. Ensuite, faites très attention en vous aventurant autour de la maison dans laquelle la sorcière est retenue : le sol est truffé de pièges. Vous pouvez les apercevoir puisqu’il s’agit de petits tas de branches.

Avancez donc prudemment en restant à distance de la porte principale. Un piège est au sol. Passez donc plutôt par le trou au niveau du toit. De l’autre côté, laissez-vous tomber puis détachez la sorcière.

Elle vous remercie et déclare que vous êtes le bienvenu chez elle. Elle habite à moins de 300 mètres de votre position, quasi en plein sur l’inscription « The Wytchwoods », sur la map.

Entrez et parlez à la sorcière répondant au nom d’Élowenn. Elle vous parle de son pouvoir et des sanctuaires qui en sont la source. Elle vous demande de rétablir l’ordre dans ces quatre sanctuaires disséminés à divers endroits de Pywel, et qui constitue en soi une quête parallèle. Mais la sorcière peut tout de même déjà vous rendre service avec les équipements abyssaux.

Il s’agit de ces grosses boules permettant d’augmenter les caractéristiques de vos armes et protections, ou bien de bénéficier d’avantages de toutes sortes. Pensez donc à faire un tour régulier chez les sorcières.

Héraut du Corbeau

À présent, retournez à Hernand et pénétrez dans le château pour aller discuter avec les soldats dans la cour principale. Des intrus semblent avoir pénétré dans le château mais demeurent introuvables.

Et pour ne pas vous faire chercher trois heures, sachez que vous devez vous rendre dans la chambre de l’alchimiste, celle que vous visitez dès le chapitre I pour entrer pour la première fois dans les Abysses. Une fois dans la chambre, repassez par la porte abyssale et dirigez-vous vers la Bibliothèque de la Providence.

En approchant de l’entrée, des ennemis vous prennent en embuscade. Battez-les puis entrez dans le bâtiment. Vous y trouvez Alustin, mal en point, qui vous apprend que la Corneille blanche a été enlevée. Et il ne faut surtout pas que le ravisseur mettre la main sur son pouvoir.

L’avertissement de la corneille

Quittez les lieux en prenant le téléporteur et ouvrez votre map pour voir que votre prochaine étape vous attend quelques mètres au sud d’Hernand. Sautez dans le vide depuis les Abysses et planez pour vous rétablir près du sol et de l’endroit indiqué par le marqueur d’objectif.

En arrivant sur place, un mystérieux individu, le Héraut du Corbeau, fait son apparition. Une cinématique se lance où Kliff croise avec lui le fer, avant que des sbires n’apparaissent. Tuez-les puis mettez-vous à la recherche de l’homme-corbeau.

Vent sanglant

Après avoir évolué dans la région d’Hernand depuis le début du jeu, il est temps de voir un peu plus du pays en vous rendant dans les terres de Déméniss. Pour être plus précis, il s’agit de l’Église de l’ouest de Déméniss. Sur place, vous constatez les nombreuses pertes humaines causées par l’homme-corbeau, avant que, une fois encore, des sbires ne fassent leur apparition. Venez à bout de ce petit groupe.

Le Héraut du Corbeau va ensuite surgir, ce qui va lancer un mini combat de boss .Le Héraut du Corbeau utilise deux épées et effectue des attaques certes douloureuses, mais lisibles. Soignez-vous si la santé descend trop bas et misez à fond sur les parades parfaites pour stopper le boss et distribuer quelques coups.

À un moment, le Héraut du Corbeau s’élèvera dans les airs et se téléportera pour vous bondir dessus. Si vous ne l’avez pas déjà apprise, la compétence Ruée de la corneille va alors se déverrouiller en l’observant, ce qui vous permettra de faire un petit sprint en l’air. Venez ensuite à bout de l’homme-corbeau, après quoi il se volatilisera, remettant le vrai combat à plus tard.

Un secret dans l’église

Vous voilà sans information sur la manière de rejoindre le Héraut du Corbeau. Explorez donc l’orphelinat à la recherche d’indices. Sur votre minimap, surveillez le point orange, c’est là que vous devez vous rendre.

Frappez à la porte de la maison pour tomber sur l’abbesse des lieux. Elle vous indique que la clé pour accéder aux Abysses depuis l’orphelinat se trouve au sous-sol de l’église à côté. Elle vous offre la clé du sous-sol de l’église pour pouvoir y accéder.

Allez donc chercher la petite porte à côté de l’église, déverrouillez-la puis descendez l’échelle une fois à l’intérieur. En bas, examinez le puzzle sur l’autel. Vous revoici devant le même genre de panneau qu’à l’Institut de Pierrudite, rencontré durant le chapitre IV.

Pour l’ouvrir, procédez comme suit :

Appuyez sur la dalle en haut à gauche ; Appuyez sur la dalle en bas à droite ; Appuyez sur la dalle en haut à droite ; Appuyez sur la dalle en bas à gauche.

Ouvrez ensuite le coffre-fort et ramassez la petite boîte à l’intérieur. Vous voilà en possession de la dague de l’éclat. Ressortez et rejoignez le nouveau marqueur d’objectif pour arriver devant le Pilier de l’éclat.

Insérez la dague dedans pour faire apparaître un disque. Interagissez avec ce disque pour lancer un nouveau petit puzzle. Ici, rien de très compliqué, faites juste tourner chaque morceau du disque pour reconstituer un symbole d’œil comme indiqué sur la capture d’écran ci-dessous.

Une cinématique va alors se lancer, montrant une tour non loin de votre position. Il s’agit de la Flèche de l’envol, et elle représente donc votre prochaine destination.

Vers le nid

Avancez plein nord pour arriver à cette tour. Malheureusement, l’entrée principale est condamnée. Face à la porte, partez vers la droite et regardez en contrebas pour apercevoir l’entrée d’une grotte. Descendez pour l’atteindre.

Entrez et continuez pour rejoindre une salle avec un gros ventilateur. Vous pouvez attendre que la plateforme descende et grimper dessus pour monter plus haut. Si la plateforme ne descend pas, retirez les boules sur les côtés grâce à la force axiomatique et remettez-les une fois la plateforme redescendue pour remonter. Sinon, sautez et planez au-dessus le ventilo pour vous propulser vers le haut de la tour.

Rejoignez en tout cas l’étage où la plateforme s’arrête et qui contient un mur sur lequel il y a des disques. Ces disques distribuent l’énergie et doivent être pivotés dans le bon sens pour pouvoir continuer l’ascension. Servez-vous de la force axiomatique avec L3/LS pour les faire tourner. Servez-vous de notre capture d’écran ci-dessous pour voir la disposition finale.

Grâce à la plateforme, montez au niveau supérieur pour arriver devant un nouveau mécanisme à manipuler. Il s’agit d’un grand disque qu’il faut tourner et aligner de sorte à, là encore, redistribuer l’énergie. Comme pour le puzzle précédent, regardez notre capture d’écran ci-dessous.

Restez ensuite bien sur la plateforme car vous êtes parti pour une ascension dans les airs longue d’une poignée d’une minute, jusqu’à arriver dans les Abysses. Dès que vous êtes dans les Abysses, marchez sur la dalle du Nexus abyssal pour valider votre arrivée et vous téléporter ici si besoin.

Comment activer la roue céleste dans les Abysses

N’espérez croiser le Héraut du Corbeau tout de suite. Non non, vous devez d’abord vous frayer un chemin jusqu’à lui. Et cela passe par une énigme dans les Abysses. Il va falloir orienter des lasers sur des plaques oranges, reconnecter des câbles débranchés, récupérer un artefact abyssal et faire un peu de voltige pour arriver au bout du parcours.

Pour ne pas bloquer trop longtemps devant l’énigme, nous vous avons préparé un guide montrant comment activer la roue céleste dans les Abysses du chapitre V.

Comment vaincre le Héraut du Corbeau

Une fois que la roue céleste est activée et la dalle du Nexus abyssal enfoncée, vous êtes à quelques pas du boss du chapitre : le Héraut du Corbeau. Après l’avant-goût vécu à l’orphelinat, vous savez à peuy près à quoi vous attendre. Mais le boss a d’autres tours dans son sac, et propose un combat où il devient de plus en plus agressif et mobile, surtout via ses ruées aériennes.

On vous explique comment aborder le combat dans notre guide sur l’affrontement contre le Héraut du Corbeau.

Retrouvez la suite de l’histoire dans notre soluce du chapitre VI. Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.