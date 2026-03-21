Où et comment attraper Bianca – Crimson Desert
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Rédigé par Alexis
Parmi les nombreuses primes que l’on peut chasser dans Crimson Desert, certaines ne vous demanderont même pas de vous battre. C’est le cas d’une prime visant Bianca, une femme a priori inoffensive et qui se cache aux alentours du Manoir de la Colline dans la cité d’Hernand. Sa chasse peut toutefois poser quelques problèmes, et on vous explique dans cet article pourquoi.
Informations de la prime Bianca
Voici les informations et récompenses au sujet de la prime Bianca de Crimson Desert :
- Nom : Bianca
- Race : Humaine
- Prime : 5.00
- Dernière apparition : Aux alentours du Manoir de la Colline
Emplacement de la cible Bianca
Bianca se cache à l’est de la cité d’Hernand, dans une église. Suivez le marqueur pour atteindre cette église. La manière la plus simple pour mettre la main sur Bianca est de passer par la porte d’entrée.
Une fois à l’intérieur, allez à droite puis descendez les escaliers sur votre gauche. À l’étage inférieur, allez au fond à gauche pour atteindre un garde-manger. Si jamais Bianca n’apparaît pas au marqueur d’objectif, faites une sauvegarde et rechargez dans la foulée. Retournez à l’emplacement de Bianca, et elle devrait cette fois y être.
Bianca va alors prendre la fuite à votre approche et vous devrez lui courir après puis la plaquer en maintenant Croix/A. Frappez-la… jusqu’à ce que vous puissiez l’attacher. Direction ensuite la maréchaussée de la cité pour la livrer.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026