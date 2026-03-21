Informations de la prime Bianca

Voici les informations et récompenses au sujet de la prime Bianca de Crimson Desert :

Nom : Bianca

Race : Humaine

Prime : 5.00

Dernière apparition : Aux alentours du Manoir de la Colline

Emplacement de la cible Bianca

Bianca se cache à l’est de la cité d’Hernand, dans une église. Suivez le marqueur pour atteindre cette église. La manière la plus simple pour mettre la main sur Bianca est de passer par la porte d’entrée.

Une fois à l’intérieur, allez à droite puis descendez les escaliers sur votre gauche. À l’étage inférieur, allez au fond à gauche pour atteindre un garde-manger. Si jamais Bianca n’apparaît pas au marqueur d’objectif, faites une sauvegarde et rechargez dans la foulée. Retournez à l’emplacement de Bianca, et elle devrait cette fois y être.

Bianca va alors prendre la fuite à votre approche et vous devrez lui courir après puis la plaquer en maintenant Croix/A. Frappez-la… jusqu’à ce que vous puissiez l’attacher. Direction ensuite la maréchaussée de la cité pour la livrer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.