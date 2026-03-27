Comment vaincre Kearush l’Exterminateur dans Crimson Desert ?

L’affrontement arrive assez tôt dans le chapitre V « L’intrus », en plein banquet du Festival des moissons. Kearush l’Exterminateur se bat en adoptant des mouvements semblables à ceux d’un gorille. Vous faites donc face à un adversaire très puissant et agile. Plus que jamais, préparez un énorme stock de nourriture. La viande grillée reste la ressource la plus facile à obtenir, entre la viande que vend la bouchère de Hernand et les différents cerfs et autres animaux que vous pouvez chasser. Prenez-en facilement une centaine avec vous et prévoyez bien sûr quelques concentrés de palme aussi.

Faites également le point sur votre équipement offensif et défensif, en n’hésitant pas à vous procurer une armure un peu plus costaude à Hernand ou au magasin de contribution du château, et/ou aller raffiner votre équipement chez le forgeron du coin. Pensez notamment à une protection pour la tête, chose à laquelle on ne pense pas forcément avant ce combat.

Phase 1

Quand vous serez prêt, lancez-vous. Kearush est donc très brutal, dès sa phase 1. Il exécute quelques enchaînements, mais il est encore assez lent, ce qui peut vous permettre régulièrement de porter quelques coups. Apprenez rapidement à ne pas être trop gourmand et éloignez-vous de lui avant qu’il ne recommence à bouger. Par moment, il prendra de l’élan pour se jeter sur vous en exécutant un plaquage aérien. Courez et roulez sur le côté pour esquiver puis enchainer quelques frappes.

Kearush fera également un autre combo de frappes se terminant par un coup de coude plongeant. Là encore, esquivez et, au terme de ce coup, exécutez une frappe ou deux. Continuez comme ça jusqu’à achever la première phase, ce qui déclenche une cinématique.

Phase 2

La deuxième phase nous donne un Kearush un peu plus agressif, avec quelques mouvements inédits. Par exemple, il se mettra à crier, ce qui paralysera Kliff quelques instants. Veillez donc à rester le plus possible à distance lorsque vous n’êtes pas en mesure de frapper le boss. De plus, Kearush se mettra à grimper au mur pour ensuite effectuer une violente chute sur votre position. On le répète : restez à distance et courez/esquivez dans la direction opposée, et profitez du plaquage éventuellement raté du boss pour lui envoyer quelques frappes.

Mais le pire dans cette phase, c’est lorsqu’il frappe sa poitrine. Là, c’est le signe qu’il va lancer un combo dévastateur et extrêmement compliqué à éviter, avec énormément de frappes successives ponctuées par un plaquage aérien. N’ayez aucun scrupule à vous gaver de viande si vous prenez énormément de dégâts dans cet enchaînement. Terminez cette phase pour déclencher une nouvelle cinématique de transition.

Phase 3

Nous y sommes, la phase la plus dure de ce combat. Kearush va de nouveau sortir son combo infernal de la phase 2 et va, de manière générale, être très agressif. Il arrivera même qu’il vous saisisse pour vous jeter plus loin. Les fenêtres de frappe sont plus restreintes pour vous, et sont surtout possibles après un plaquage de Kearush. Pas de secret ici, il s’agit davantage d’une survie que d’un vrai combat.

Donc : utilisez vos objets de soin à foison, dès lors que votre vie est en danger, et soignez-vous même pendant que vous lancez des attaques simples. Soyez mobiles et esquivez autant que possible, priez, persévérez, et vous parviendrez au bout de ce combat qui est (très) loin de rester dans les annales. Une fois sa vie à zéro, Kearush s’enfuira par une fenêtre.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.