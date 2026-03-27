Comment battre facilement Kearush l’Exterminateur – Crimson Desert

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Plus on avance dans l’histoire principale de Crimson Desert, plus on se confronte à des boss de plus en plus impitoyables. C’est en tout cas vrai jusqu’au chapitre V et ce fameux combat contre Kearush l’Exterminateur, qui a beaucoup fait parler au lancement du jeu. Si des patchs d’équilibrage ont eu tendance à rééquilibrer le combat, difficile encore de le considérer comme intéressant. On va tout de même essayer de vous donner quelques conseils pour battre Kearush l’Exterminateur dans Crimson Desert.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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