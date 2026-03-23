Comment battre le Diable des roseaux dans Crimson Desert ?

Tout commence à partir de la sous-quête « La germe de l’inquiétude », durant le chapitre III de Crimson Desert. Vous devez quitter la cabane et pister le Diable des roseaux avec la lanterne. Si on vous en parle aussi tôt alors que le vrai combat se situe plus loin, c’est parce que le bougre vous attaquera à plusieurs reprises sur le chemin qui mène à son arène.

Le pire, c’est que ses sbires apparaissent à l’infini. Avant de continuer, assurez-vous donc d’avoir un stock considérable de nourriture sur vous. Les viandes grillées ou les bouillons clairs font très bien l’affaire.

Idem au niveau de l’équipement. Si vous n’avez pas trop pris le temps de porter attention à votre armure et vos armes, c’est le moment de faire un tour chez le forgeron d’Hernand ou d’aller voler quelques pièces d’équipement dans les manoirs ou le château locaux. Le Hwando du Manoir de Crêtelion fait aussi pas mal de dégâts, même si un peu plus lourd à manier.

Ne perdez donc pas trop de temps avec les sbires, gardez un œil sur leurs attaques, et particulièrement le gros balourd au début de l’ascension, mais surveillez surtout le Diable des roseaux. Bloquez les attaques successives et, si possible, effectuez des parades parfaites si vous les maîtrisez. Vous pourrez ainsi stopper net le boss et le frapper suffisamment pour qu’il disparaisse.

Menez l’ascension de cette manière jusqu’à l’immense champ de fin de parcours. Avancez sur la gauche de la zone pour atteindre un autel sous un arbre.

Dès que vous êtes prêt, examinez la poupée du Diable des roseaux posée sur l’autel pour déclencher une petite cinématique. Suivez ensuite le chemin à travers les cannaies pour lancer le combat de boss.

Phase 1

Concrètement, et comparé aux autres boss de l’histoire principale déjà vaincus, le Diable des roseaux porte très bien son nom. Il est vif, il se téléporte régulièrement en vous prenant dans le dos, et il possède un enchaînement d’attaques rapides dévastateurs. Il lui arrivera aussi de se mettre dans une posture de concentration avant d’effectuer une entaille à la vitesse de l’éclair.

Parmi les rares moments où le Diable est assurément vulnérable, surveillez lorsqu’il effectue un salto vers l’arrière après un puissant combo. À son terme, il rangera son épée. Là, vous avez une seconde pour en profiter.

Hormis cela, le maître mot de ce combat, c’est la parade. Si vous parvenez à bloquer les enchaînements qu’il effectue au corps à corps, vous vous rendrez le combat plus supportable en vous dégageant plus facilement des fenêtres de frappe. Sinon, le gros stock de nourriture préparé en amont montrera très vite son utilité.

De plus, parer fait monter la jauge d’étourdissement du Diable. Et lorsqu’elle est pleine, un coup final avec R1+R2/RB+RT est possible. Sauf que, attention, ne l’activez pas tout de suite. Effectuez d’abord deux ou trois frappes lourdes, puis portez le coup final. De cette manière, vous optimiserez cette période d’étourdissement en causant un maximum de dégâts.

Phase 2

Une fois que la barre bleue du Diable des roseaux arrive à zéro, vous entrez dans une phase intermédiaire où il faut détruire des totems. Il y en a quatre et vous devez les détruire tout en faisant attention au Diable et au clone qu’il invoque. Gardez-les dans un coin de l’œil, mais chassez les totems au plus vite.

À la fin de cette phase, le Diable des roseaux lancera une nouvelle Entaille foudroyante. Sans doute qu’à ce moment-là, vous finirez par apprendre vous-même la technique. Portez un dernier coup une fois les totems détruits pour déclencher la dernière phase.

Phase 3

Pour cette troisième et ultime phase du combat contre le Diable des roseaux, reproduisez ce que vous avez fait durant la première, à ceci près que le Diable invoquera parfois un clone. Surtout, le boss se lancera régulièrement dans une série d’attaques à distance, en envoyant des vagues d’énergie à distance. Pour celles-ci, effectuez des roulades sur le côté.

Dernière attaque inédite, le Diable se figera pour se concentrer et envoyer une sorte d’attaque laser. Lorsqu’un petit trait rouge se dégage du boss, courez sur le côté et faites une roulade pour ne pas l’encaisser.

Continuez le combat en vous soignant fréquemment si besoin. Dès que la barre du boss est à zéro, Kliff tente de le finir au sol mais celui-ci finit par laisser place à une nuée qui s’envole dans le ciel.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.