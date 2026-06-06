The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui

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Après plusieurs années de développement dans des conditions particulièrement difficiles, le studio ukrainien Frogwares a confirmé lors du Future Game Show que The Sinking City 2 sera disponible cet été. L’annonce s’est accompagnée d’un nouveau trailer baptisée « Welcome to Arkham » qui nous offre un nouvel aperçu de cette nouvelle plongée dans l’horreur lovecraftienne. Mais la meilleure surprise est qu’il est possible de l’essayer dès maintenant.

The Sinking City 2 Key Art

Arkham remplace Oakmont

En effet, The Sinking City 2 a droit à une démo jouable disponible sur Steam. Cela vous donnera l’occasion d’incarner Calvin Rafferty , un aventurier de l’occulte qui arpente les rues inondées d’Arkham (rien à voir avec Batman) à la recherche d’un moyen de sauver Faye, sa compagne plongée dans un mystérieux sommeil après un rituel qui a mal tourné.

Alors que le premier épisode se déroulait dans la ville d’Oakmont, cette suite nous transporte dans l’une des localisations les plus emblématiques de l’univers imaginé par H. P. Lovecraft. Cette version du célèbre lieu a été ravagée par une inondation surnaturelle. Les rues sont désertes, les bâtiments tombent en ruine et seuls subsistent quelques habitants perturbés ainsi qu’une multitude d’horreurs venues d’ailleurs.

Vous allez ainsi parcourir la ville aussi bien à pied qu’en bateau, tout en traversant des marchés submergés, des hôpitaux abandonnés et des demeures délabrées à la recherche d’indices sur les événements qui ont conduit à cette catastrophe. Comme pour le premier opus, le titre propose un mélange d’exploration, d’enquête et de survival horror.

Une orientation davantage tournée vers le survival horror

Frogwares a déjà expliqué à plusieurs reprises que The Sinking City 2 adopte une approche plus proche du survival horror moderne que son prédécesseur. Un peu à la manière d’un Resident Evil, l’accent est mis sur la gestion des ressources, avec un inventaire limité qui oblige à faire des choix permanents. Les munitions et les objets de soin seront précieux face aux nombreuses créatures qui peuplent Arkham.

Le studio promet également des combats plus nerveux grâce à un arsenal inspiré des années 1920, permettant de lutter contre les monstres issus des mythes lovecraftiens. Le développement de The Sinking City 2 a débuté en janvier 2023, ce qui donne un attente assez longue pour ce genre de production, toutefois il est difficile d’en vouloir au studio.

Dans un long message accompagnant l’annonce, l’équipe est revenue sur les nombreuses difficultés rencontrées au cours des dernières années. Coupures d’électricité, alertes aériennes, destruction d’infrastructures ou encore mobilisation de certains membres de l’équipe ont régulièrement perturbé la production. Malgré ces obstacles, Frogwares est parvenu à maintenir le cap jusqu’à atteindre aujourd’hui la dernière ligne droite avant la sortie.

Pour le studio, fixer enfin une date de lancement constitue donc un grand soulagement. The Sinking City 2 sortira donc le 18 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de The Sinking City 2
The Sinking City 2
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Date de sortie : 18/08/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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