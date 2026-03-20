Où trouver un masque pour voler des objets dans Crimson Desert ?

Pour devenir le plus grand Arsène Lupin de Pywel dans Crimson Desert, il faudra remplir une certaine condition. Voler des objets n’est pas possible dans le jeu, même lorsque personne ne vous regarde, à moins de posséder un certain équipement. Il s’agit d’un « Masque », tout simple. Sans lui, l’option de voler sera constamment grisée. Vous devez absolument vous en équiper si vous souhaitez voler un objet. Et pas besoin de retourner dans votre inventaire à chaque fois : vous pouvez simplement appuyer sur la flèche de gauche (longuement), aller dans l’onglet Armure et sélectionner le masque le temps d’un larcin.

Vous trouverez des masques un peu partout, surtout si vous tuez quelques bandits. Mais si vous en cherchez un rapidement lors du début d’aventure, rendez-vous à Hernand. Au sud-est de la ville, un marchand suspicieux tient une boutique avec des objets encore plus douteux. C’est là que vous pourrez acheter un masque contre seulement quelques piécettes, qui seront vite remboursées avec tous les objets à ramasser.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.