Informations de la prime Blix

Voici les informations et récompenses au sujet de la prime Blix de Crimson Desert :

Nom : Blix

Race : Gobelin

Prime : 15.00

Dernier signalement : Falaise de la licorne

Emplacement de la cible Blix

Blix se cache dans un renfoncement au milieu de la Falaise de la licorne. En approchant de sa localisation, vous verrez un bon petit groupe de gobelins encapuchonnés. Tuez-les.

Grimpez ensuite jusqu’à tomber sur un deuxième groupe, au milieu duquel se trouve Blix. Vous l’identifierez facilement car c’est le seul gobelin qui n’a pas d’armure. Si vous voulez toucher le maximum de la prime, faites donc très attention à ne pas le tuer par accident dans la mêlée.

Une fois tous ses amis tués, éloignez-vous légèrement de la zone pour qu’il vous oublie, puis faufilez-vous derrière lui lorsqu’il aura le dos tourné. Attrapez-le en faisant Triangle+Rond/Y+B. Ensuite, frappez-le une première fois, puis une deuxième quand ce sera possible.

Au troisième coup, faites plutôt « Attacher » pour que Kliff le ligote. Appelez ensuite votre cheval, portez Blix puis chevauchez avec votre monture jusqu’à la maréchaussée de Hernand, où Antoni vous récompensera pour votre action.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.