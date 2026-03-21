Où récolter des diamants dans Crimson Desert ?

Tout d’abord, on ne le répétera jamais assez, prenez le temps de faire vos missions concernant les primes affichées un peu partout dans la ville de Hernand. Capturer des criminels et les ramener en prison vous octroiera un sacré pactole, à condition de les apporter vivants.

En récompense de plusieurs quêtes, ou via plusieurs trésors, vous trouverez aussi des bourses d’argent ou de cuivre. Le jeu ne vous le dit pas forcément, mais au lieu de les offrir aux PNJ, vous pouvez tout simplement vous rendre dans votre inventaire pour les ouvrir, et collecter l’argent. Mais puisque ces missions et ces ressources ne sont pas inépuisables, il vous faudra bien un autre moyen de récolter de l’argent.

Le crime paie naturellement bien, puisque voler des objets pour ensuite les revendre permet d’amasser beaucoup d’argent. Mais pour celles et ceux qui veulent rester dans le droit chemin, c’est vers la récolte de minerais qu’il faut se tourner. Commencez par acheter une pioche, même si cela n’est pas forcément essentiel (les minerais peuvent être extraits via des coups de paume, même si c’est assez imprécis).

Vous trouverez des sources de minerais un peu partout autour de Hernand, mais il en existe une facile à trouver qui donne accès à l’une des ressources les plus chères du jeu : le diamant. Pour cela, rendez-vous au sud-est du camp des Crinières Grises, à l’endroit où se trouve l’énigme de la Chambre de Pierre draconique. Dans cette grande crevasse, tout au fond, vous apercevrez l’entrée d’une petite grotte. Allez jusqu’au bout pour trouver un gisement de diamants, et commencez votre récolte. Ramassez même les stalactites, qui valent également un peu d’argent elles aussi (même si ce n’est pas comparable à du diamant). Allez ensuite vendre tout cela à un marchand.

Il faudra ensuite attendre plusieurs jours dans le jeu pour que ce gisement puisse à nouveau être récolté. Il existe ensuite plusieurs moyens de faire fructifier tout cet argent. Vous pouvez tenter de vous en remettre au hasard avec l’étrange poker qui est disponible dans la taverne de Hernand, et, plus tard, avec assez d’argent vous pourrez le déposer à la banque de chaque ville pour en collecter les intérêts. Une fois votre camp développé, vous pourrez aussi effectuer des livraisons de marchandises avec une cariolle pour revendre des stocks, mais à ce stade de l’aventure, l’argent ne sera peut-être plus aussi rare pour vous.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.