Quelle combinaison effectuer pour les coffres-forts du manoir de Bleumont dans Crimson Desert ?

En réalité, dans le manoir Bleumont, de Crimson Desert, il n’y a pas un, mais deux coffres-forts. Ils se trouvent dans deux bâtiments différents, qui appartiennent au même propriétaire.

Le premier d’entre eux (dans le bâtiment le plus au sud) demande de placer des crans au bon endroit via cinq roues à actionner. Voici la méthode à suivre pour ouvrir ce premier coffre-fort en partant du cran le plus à gauche à celui tout à droite :

Descendez 5 fois le cran tout à gauche Descendez 2 fois le cran suivant Descendez 4 fois le cran du milieu Descendez 3 fois le cran suivant Descendez 5 fois le cran tout à droite

Appuyez ensuite sur le bouton à droite pour ouvrir le coffre. Vous aurez besoin d’un masque pour voler le butin, qui est un Collier en or finement gravé.

Il existe ensuite un deuxième puzzle situé dans le second bâtiment. Celui-ci est un peu plus complexe et demande de remettre dans l’ordre l’image d’une chouette à l’aide de quatre boutons.

Voici la combinaison à suivre exactement dans cet ordre pour débloquer le coffre-fort du manoir de Bleumont dans Crimson Desert :

Appuyez 3 fois sur le bouton B

Appuyez 4 fois sur le bouton C

Appuyez 2 fois sur le bouton A

Appuyez 1 fois sur le bouton D

Appuyez 2 fois sur le bouton A

Appuyez 1 fois sur le bouton B

Une fois le coffre ouvert, vous obtiendrez les boucles d’oreilles Serment des ténèbres.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.