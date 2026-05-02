Comment entrer dans la Flèche du soleil et accéder à l’Abysse

Suivez tranquillement l’histoire de Crimson Desert jusqu’au chapitre IX Sage du désert. Puis, après avoir examiné les quatre tablettes de pierre au Cloître de l’Illumination, vous débloquerez la quête « Lame usée ». Suivez cet objectif pour débarquer devant la Flèche du soleil, dans le désert près de la cité d’Urdavah.

Pour entrer dans la Flèche du soleil, il est nécessaire de résoudre un casse-tête impliquant un rayon lumineux et des miroirs. Le point de départ de ce puzzle démarre sur la droite de la Flèche lorsque vous lui faites face. Au milieu des miroirs, il n’y en a qu’un seul qui ne reflète pas le rayon.

Dirigez-vous près du miroir qui dévie le rayon dans sa direction. Faites une Perforation en appuyant sur R1+Triangle/RB+Y pour planter votre arme dans le pilier soutenant le miroir, et tirez-le de sorte que le rayon touche le miroir non éclairé.

Ce dernier va donc dévier à son tour le rayon, ce qui va éclairer un cristal. Ce cristal dévie lui-même le rayon vers la suite du puzzle, située au sud-ouest. Suivez-le pour vous y rendre.

Sur place, un autre cristal est éteint et vous devez à nouveau agencer les miroirs pour l’éclairer. Comme il est peu évident de décrire la procédure sans image, fiez-vous directement à nos captures ci-dessous, montrant deux angles différents, afin de déplacer les miroirs comme souhaité. Gardez à l’esprit que seuls les miroirs situés sur des piliers composés d’encoches pour votre épée peuvent être déplacés.

Une fois ce deuxième cristal éclairé, la porte de la Flèche du soleil s’ouvre. Entrez et commencez à grimper l’escalier en colimaçon pour atteindre un miroir. Examinez-le pour le manipuler.

Le but est tout simplement de rediriger la déviation du rayon vers le prochain miroir au-dessus de votre tête en bougeant les flèches directionnelles. Une fois le rayon sur le miroir, ajustez jusqu’à entendre un tremblement et voir la prochaine série d’escaliers se rapprocher de vous.

Grimpez ces escaliers et avancez jusqu’à tomber rapidement sur un deuxième miroir. Faites de même en connectant la rayon vers le prochain miroir. Procédez ainsi pour tous les prochains miroirs pour arriver au sommet et son dernier miroir.

Cette fois, il va carrément falloir éclairer directement le cristal fixé au plafond de la tour. Une fois celui-ci allumé, une énième série de marches apparait. Grimpez pour arriver sur un ascenseur.

Attendez patiemment quelques secondes pour rejoindre un ultime escalier menant enfin à la porte abyssale vous menant à l’île céleste Nid du courage. La suite du chapitre IX et de la quête « Un pas inébranlable » peut démarrer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.