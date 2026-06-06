007 First Light atteint les 2,7 millions d’exemplaires vendus, voici la feuille de route du jeu

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En quelques heures, 007 First Light aura séduit plus d’un million et demi de personnes. Les bonnes critiques autour du jeu l’ont aidé à toucher un public bien plus large étant donné que l’on apprend aujourd’hui qu’il a presque doublé ce score en une semaine.

007 First Light

La mission ne fait que commencer

Malgré le flou autour de l’édition des prochains opus suite à une déclaration d’Amazon, l’avenir s’annonce brillant pour la saga 007 First Light. En une semaine, le jeu s’est vendu à 2,7 millions d’exemplaires toutes plateformes confondues, en attendant la sortie de sa version Switch 2 qui arrivera cet été.

Dans la foulée de cette annonce, IO Interactive a publié une première feuille de route afin de montrer que l’aventure de James Bond ne s’arrête pas là. Une roadmap qui reste plutôt timide côté calendrier, mais on sait au moins que ces nouveaux contenus seront centrés autour du mode TacSim, qui nous enverra effectuer des missions spéciales dans des lieux déjà visités durant l’aventure principale.

On continuera aussi à en découvrir un peu plus sur Bawma, le personnage interprété par Lenny Kravitz, dans une toute nouvelle mission. De nouveaux gadgets seront proposés et des challenges spécifiques liés à la conduite seront de la partie. De quoi vous occuper durant un moment, d’autant plus que le mode New Game + est aussi en préparation pour vous permettre de recommencer une partie sans perdre toute votre progression.

007 first light 1

La feuille de route de 007 First Light

007 First Light est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de 007 First Light
007 First Light
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 27/05/2026

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