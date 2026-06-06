007 First Light atteint les 2,7 millions d’exemplaires vendus, voici la feuille de route du jeu

La mission ne fait que commencer

Malgré le flou autour de l’édition des prochains opus suite à une déclaration d’Amazon, l’avenir s’annonce brillant pour la saga 007 First Light. En une semaine, le jeu s’est vendu à 2,7 millions d’exemplaires toutes plateformes confondues, en attendant la sortie de sa version Switch 2 qui arrivera cet été.

Dans la foulée de cette annonce, IO Interactive a publié une première feuille de route afin de montrer que l’aventure de James Bond ne s’arrête pas là. Une roadmap qui reste plutôt timide côté calendrier, mais on sait au moins que ces nouveaux contenus seront centrés autour du mode TacSim, qui nous enverra effectuer des missions spéciales dans des lieux déjà visités durant l’aventure principale.

On continuera aussi à en découvrir un peu plus sur Bawma, le personnage interprété par Lenny Kravitz, dans une toute nouvelle mission. De nouveaux gadgets seront proposés et des challenges spécifiques liés à la conduite seront de la partie. De quoi vous occuper durant un moment, d’autant plus que le mode New Game + est aussi en préparation pour vous permettre de recommencer une partie sans perdre toute votre progression.

007 First Light est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.