Comment crafter du Concentré de palme à l’infini dans Crimson Desert ?

Pour avoir accès à cette formule hautement indispensable de Crimson Desert, vous n’aurez pas besoin de vous aventurer bien loin. Elle est en effet cachée dans l’une des premières zones du jeu, au nord de Hernand. Allez à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous pour trouver la Grotte du Murmure des ombres, dont l’accès est au creux de la falaise. En vous aventurant à l’intérieur, sur une table, vous verrez la recette du Concentré de palme. Examinez-la, et Kliff aura maintenant accès à cette compétence.

Pour crafter un Concentré de palme, vous aurez cependant besoin de deux matériaux : des fleurs et de l’eau. Le second n’est pas bien difficile à trouver. Pour ce qui est des fleurs, vous aurez besoin de 15 exemplaires d’une même fleur.

Un bon moyen d’en trouver est par exemple de vous rendre au chalet de la sorcière à Hernand et de ramasser du Croton rouge qui pousse tout autour de la demeure. C’est même là que vous aurez accès à une marmite pour composer votre Concentré de palme. La cueillette de fleurs va donc devenir primordiale si vous souhaitez toujours avoir un exemplaire de cet objet sur vous.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.