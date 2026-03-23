Quelle combinaison effectuer pour le coffre-fort du manoir de la Colline dans Crimson Desert ?

En entrant de manière très discrète dans ce manoir situé à l’est de Hernand dans Crimson Desert, notamment en grimpant via une fenêtre (puisque les gardes ne vous laissent pas passer par les portes). Restez ensuite au premier étage et fouillez les chambres jusqu’à ce qu’une icône de coffre apparaisse sur votre mini-map. Vous trouverez alors une drôle d’armoire avec 5 loquets et autant de roues à tourner, dans l’attente de la bonne combinaison.

Si c’est votre premier essai, suivez les instructions ci-dessous, et si vous avez déjà bougé les roues, remontez-les au maximum afin de revenir à la position initiale. Voici comment déverrouiller le coffre-fort du manoir de la Colline dans Crimson Desert en partant du cran le plus à gauche à celui tout à droite :

Descendez 2 fois le cran tout à gauche Descendez 3 fois le cran suivant Descendez 4 fois le cran du milieu Descendez 5 fois le cran suivant Descendez 5 fois le cran tout à droite

Une fois cela effectué, appuyez sur le bouton sur la droite pour ouvrir le coffre. Vous aurez ici besoin d’un masque pour en voler le contenu. Il s’agit d’un Collier de saint, qui peut être assez utile au début de l’aventure dans la mesure où les bons colliers sont rares.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.