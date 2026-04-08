Comment atteindre le sommet de la Flèche des étoiles – Crimson Desert

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Vers la fin du chapitre IV « Le prix de la connaissance » de l’histoire principale de Crimson Desert, une tour bien particulière doit être explorée pour poursuivre l’intrigue. Il s’agit de la Flèche des étoiles, et entre les petits cubes à récupérer, les dalles à activer ou encore les symboles muraux à faire redescendre, on vous détaille la marche à suivre pour arriver tout en haut.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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