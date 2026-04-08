Comment réussir à atteindre le sommet de la Flèche des étoiles de Crimson Desert ?

Une fois la menace Tenebrum écartée au cours du chapitre IV « Le prix de la connaissance », la Flèche des étoiles s’active et le doyen vous demande d’aller jeter un œil. Le moyen le plus simple pour y aller est de vous enfoncer un peu plus dans l’Institut puis le quitter en suivant le chemin d’escaliers de pierre.

C’est un peu long et vous allez notamment commencer à vous geler les fesses à mesure que vous montez en altitude, mais n’ayez crainte, cela affecte uniquement l’endurance. Une fois en haut, passez la porte en l’examinant.

Vous arrivez devant un panneau géant avec quatre symboles. Dans les deux pièces à côté, une sur la gauche, une sur la droite, vous retrouvez ces symboles sur des fresques. Des deux côtés de chaque fresque, il y a des gros boutons à frapper avec le coup de paume.

Taper ces boutons pour récupérer à chaque fois une pierre gravée, correspondant à un des quatre symboles. Il y a trois boutons, donc commencez par tous les frapper et récupérer leur cube. Le quatrième est déjà enfoncé.

Une fois que vous avez tous les cubes, insérez-les sur chaque bouton du panneau géant central. Insérer une pierre gravée a pour effet de propulser la dalle du symbole associé tout en haut du panneau géant. Ensuite, vous devez jeter un œil aux fresques et regarder le placement de chaque symbole, pour les mettre au même niveau sur le panneau.

Si la dalle est trop haute, grimpez dessus pour la faire descendre au cran voulu. Si elle est trop basse, rappuyez sur le bouton pour faire remonter la dalle. Voici comment doivent être positionnées les dalles :

Premier symbole : premier cran en partant du haut ;

Deuxième symbole : deuxième cran en partant du haut ;

Troisième symbole : dernier cran en partant du haut ;

Quatrième symbole : troisième cran en partant du haut.

Le panneau va ensuite s’allumer en bleu et vous n’aurez plus qu’à vous placer sur la plaque au milieu de la pièce pour monter tout en haut de la tour. Montez ensuite les escaliers pour finalement arriver devant une nouvelle porte abyssale. Entrez afin de poursuivre l’intrigue du chapitre IV.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.