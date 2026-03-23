Comment remettre en marche le vieux générateur dans Crimson Desert

Tout simplement intitulée « Atelier de l’Antre ardente », cette mission de Crimson Desert du chapitre IV va demander du doigté avec la force axiomatique. Après avoir parlé à Grinmir, vous voilà lancé dans une session réparation. Cependant, ne vous occupez pas tout de suite du four principal juste à côté.

En effet, il faut d’abord remettre en marche les fours secondaires. Il y en a trois disséminés autour de la zone. Commencez par aller du côté de celui près d’un étang. Il y a pas mal d’espèces de boules électriques autour de sa position. Prenez-en une avec la force axiomatique (maintenez L3/LS) et emmenez-la au sud, vers un four détruit.

Posez la boule d’énergie près de la poignée, devant un symbole de cercle jaune-orange. La placer ici alimentera le four. Maintenant, il faut réparer le four. Autour de lui, il y a deux morceaux à « recoller » sur le four.

Avec la force axiomatique, prenez le morceau de droite et positionnez-le au-dessus le four. Attendez pour que le morceau se place automatiquement comme il faut, puis lâchez-le. Faites de même avec le deuxième et dernier morceau pour avoir le four complet.

Mais ce n’est pas suffisant, il faut consolider tout ça pour que le four puisse remarcher. Grâce à un morceau de four à côté, sautez sur le sommet du four à réparer. Une fois bien dessus, sautez puis faites un coup de paume dans les airs avec R3/RS. De cette manière, Kliff va lâcher une impulsion vers le sol pour coller les morceaux du four.

Descendez et poussez le levier vers la gauche et à fond pour faire repartir le four. Ensuite, partez vers un autre four, à l’est et légèrement en contrebas.

Arrivé à destination, posez votre boule près du four, mais ne la collez pas au symbole. Faites le tour du four pour remarquer que le connecteur le reliant au four principal est retiré. Reconnectez donc le câble.

Reprenez ensuite la boule, connectez-la au four et poussez le levier pour activer ce deuxième four. Enfin, bouclez la boucle en retournant voir le four près duquel vous avez récupéré votre première boule pour alimenter les fours précédents.

Posez-la près du symbole pour ouvrir les capsules de réservoir tout autour du four. À chaque capsule correspond une boule électrique à insérer. Voici où se trouve chaque boule :

Deux boules sont devant le symbole jaune-orange du four ;

Une boule est en contrebas, dans l’étang ;

Une boule se trouve sur une statue de poisson, dans l’étang, à la place de son œil gauche ;

Une boule est dans un petit renfoncement rocheux ;

Une fois que toutes les boules sont insérées, poussez le levier comme pour les autres jusqu’à ce que les flammes repartent. Maintenant que les trois fours secondaires sont réactivés, retournez voir le vieux générateur principal.

Sur place, remarquez le symbole éclairé en forme de four aux deux tiers de la structure. Au-dessus, trois disques pivotants portant des symboles peuvent être tournés. Il faut les aligner avec le symbole de four éclairé. Normalement, c’est déjà le cas pour le disque le plus haut.

Changez donc de disque en activant le commutateur situé à la base du four. Appuyez sur la touche directionnelle de droite, pour passer au disque du milieu. À présent, poussez le levier horizontal à côté pour aligner le symbole de four du deuxième disque avec les autres. Répétez l’opération pour le disque du bas

Dès que tous les symboles sont alignés, ceux-ci vont devenir bleus, signe que le vieux four est désormais actif. Grimnir est ravi, et la quête principale peut continuer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.