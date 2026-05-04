Comment entrer dans la Pagode du temple de Jijeong et accéder à l’Abysse

Tout se passe au cours du chapitre IX « Sage du désert » de Crimson Desert, dans les Pics d’Aubrume, au sud-ouest de la région de Déméniss. Les épreuves du Cloître de l’Illumination vous mèneront à la quête « Six statues pensives et l’esprit maléfique ». Après avoir battu le boss T’rukan, vous lancerez la sous-quête « Affronter son moi intérieur ».

À partir de là, vous devrez rejoindre la Pagode du temple de Jijeong. Trouvez un point le plus élevé possible et planez vers le rocher au sommet duquel se trouve la pagode. Vous pouvez aussi grimper depuis tout en bas. La finalité reste qu’il va falloir faire de l’escalade jusqu’en haut.

Une fois hissé au niveau de la pagode, l’objectif consistant à la rejoindre va se valider, et il n’y aura plus qu’à entrer pour passer à travers la porte abyssale, située à l’intérieur. Après un court temps de chargement, vous rejoindrez le Sanctuaire de l’ascète et complèterez le défi lié à la pagode.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.